Darryl Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA ca ambasador al Statelor Unite în România

Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru funcția de ambasador al SUA în România, a fost confirmat în această funcție prin votul Senatului american. Confirmarea a avut loc joi, potrivit informațiilor transmise de Ambasada Statelor Unite la București.

Reprezentanța diplomatică a SUA în România a salutat decizia Senatului printr-un mesaj public, subliniind importanța rolului pe care noul ambasador îl va avea în relația bilaterală dintre cele două state.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis vineri un mesaj de felicitare adresat noului ambasador, în care a fost evidențiată așteptarea unei contribuții active la consolidarea relațiilor bilaterale.

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”, se arată în mesajul publicat de ambasadă.

Potrivit aceleiași surse, votul de confirmare a avut loc în cursul zilei de joi, finalizând astfel procedura legislativă necesară pentru numirea oficială în funcție.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat oficial pentru postul de ambasador în România pe 16 iunie, când președintele Donald Trump a transmis nominalizarea către Senatul SUA. Anunțul a venit după ce, în luna mai, liderul de la Casa Albă declarase public că îl va desemna pe Nirenberg pentru această poziție diplomatică.

Donald Trump a evidențiat atunci experiența îndelungată a lui Darryl Nirenberg în domeniul politicii externe, subliniind că acesta are o carieră de aproximativ 40 de ani în serviciul public și în relațiile internaționale.

Președintele american a precizat că Darryl Nirenberg are o experiență vastă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA. De asemenea, acesta este absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington.

În mesajele sale publice, Donald Trump a subliniat că noul ambasador va continua să susțină agenda „America First” și să promoveze interesele Statelor Unite în România.

„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar, să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate”, a declarat președintele SUA.

În contextul confirmării lui Darryl Nirenberg, administrația americană a reiterat importanța României ca aliat strategic al Statelor Unite. Relația bilaterală se bazează pe cooperarea în domeniul apărării, securității regionale și economiei, România fiind considerată un partener-cheie pe flancul estic al NATO.

Potrivit declarațiilor făcute anterior de Donald Trump, noul ambasador va avea ca obiectiv întărirea parteneriatului militar și dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state, precum și apărarea intereselor americane în regiune.

Numirea lui Darryl Nirenberg vine după retragerea ambasadorului Kathleen Kavalec, care a părăsit funcția în luna mai. Până la confirmarea noului ambasador, atribuțiile au fost preluate de adjunctul șefului misiunii, Michael Dickerson, care a ocupat poziția de Chargé d’affaires ad interim.

Kathleen Kavalec a depus jurământul ca ambasador al Statelor Unite în România în decembrie 2022. Anterior, aceasta a condus Misiunea OSCE în Bosnia și Herțegovina și a deținut funcția de adjunct al asistentului secretarului de stat în cadrul Biroului pentru Europa și Eurasia al Departamentului de Stat al SUA.