Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Franța ar putea fi vizată de taxe vamale de 100% pentru exporturile sale de vin și șampanie către piața americană dacă nu renunță la taxa digitală de 3% aplicată marilor companii de tehnologie, potrivit informa'iilor furnizate de agen'ia Reuters.

Declarația a fost făcută înaintea summitului G7 programat în această săptămână la Évian-les-Bains și evidențiază tensiunile comerciale persistente dintre Washington și Paris într-un moment în care relațiile economice transatlantice rămân sub presiune.

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Trump a afirmat că i-a cerut președintelui francez, Emmanuel Macron, să elimine taxa care vizează marile companii americane din sectorul tehnologic.

Mesajul reprezintă una dintre cele mai dure amenințări comerciale lansate de liderul american în ultimele luni și sugerează că administrația de la Washington este pregătită să folosească din nou tarifele vamale ca instrument de negociere.

Taxa pe serviciile digitale a fost aprobată de Parlamentul francez în 2019 și presupune aplicarea unui impozit de 3% asupra veniturilor brute generate în Franța de marile companii din domeniul tehnologiei.

Măsura afectează în special giganți americani precum Amazon, Meta și Alphabet (Google), care obțin venituri importante pe piața franceză.

Autoritățile franceze au susținut în repetate rânduri că taxa urmărește să asigure o contribuție fiscală mai echitabilă din partea companiilor digitale care operează la nivel global, în timp ce Washingtonul consideră că măsura discriminează firmele americane.

O eventuală taxă vamală de 100% ar putea avea consecințe importante pentru producătorii francezi de vin și șampanie.

Potrivit datelor din industrie, exporturile către Statele Unite reprezintă aproximativ o cincime din vânzările globale ale sectorului viticol francez. Valoarea acestora este estimată la aproximativ 2 miliarde de dolari anual.

Statele Unite sunt una dintre cele mai importante piețe externe pentru producătorii francezi, iar o dublare efectivă a costurilor de import ar putea reduce semnificativ competitivitatea produselor franceze pe piața americană.

În trecut, disputele comerciale dintre Washington și Paris au generat incertitudine pentru exportatori, însă amenințarea actuală este de o amploare considerabilă, având în vedere importanța sectorului vinurilor și șampaniilor pentru economia franceză.

Declarațiile lui Trump vin chiar înaintea reuniunii liderilor G7, unde sunt așteptate discuții privind comerțul internațional, taxarea companiilor digitale și cooperarea economică dintre marile economii ale lumii.

Poziția adoptată de liderul american indică faptul că disputa privind taxarea marilor platforme tehnologice rămâne un subiect sensibil în relația dintre Statele Unite și Franța.