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Donald Trump și Emmanuel Macron, întâlnire la Versailles după summitul G7. Ce teme sunt pe agenda discuțiilor

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Donald Trump și Emmanuel Macron, întâlnire la Versailles după summitul G7. Ce teme sunt pe agenda discuțiilorEmmanuel Macron și Donald Trump. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Franței, Emmanuel Macron, se vor întâlni săptămâna viitoare la Palatul Versailles, după summitul G7 organizat în Franța. Întrevederea are loc într-un context marcat de negocierile privind situația din Orientul Mijlociu, securitatea maritimă din Strâmtoarea Ormuz și războiul din Ucraina.

Donald Trump și Emmanuel Macron se întâlnesc după summitul G7

Donald Trump și Emmanuel Macron vor participa la o cină organizată la Palatul Versailles după reuniunea liderilor G7 care va avea loc în Franța. Potrivit informațiilor publicate de Associated Press, întâlnirea dintre cei doi șefi de stat este programată după summitul care se desfășoară săptămâna viitoare în stațiunea franceză Evian-les-Bains.

Reuniunea vine într-un moment în care Washingtonul și aliații săi discută mai multe dosare internaționale importante, inclusiv situația din Orientul Mijlociu și securitatea rutelor maritime strategice.

Donald Trump are programate mai multe întâlniri bilaterale

Conform unor oficiali ai administrației americane, Donald Trump va avea un program intens în marja summitului și va participa la mai multe întâlniri cu lideri străini.

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Printre subiectele care urmează să fie abordate se află planurile privind eliminarea minelor din Strâmtoarea Ormuz, pe fondul perspectivelor unui acord care ar putea contribui la reducerea tensiunilor din regiune. Potrivit oficialilor citați de presa americană, Marea Britanie și Franța și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la operațiunile de deminare a acestei căi maritime considerate esențiale pentru comerțul internațional.

Donald Trump are în program și întrevederi cu liderii Egiptului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, în cadrul discuțiilor privind eforturile diplomatice legate de conflictul cu Iranul.

Palatul Versailles

Palatul Versailles

Cina de la Versailles va marca aniversarea independenței SUA

Administrația prezidențială franceză a anunțat că Emmanuel Macron îl va găzdui pe liderul american la o cină organizată miercuri la Palatul Versailles.

Evenimentul este programat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a independenței Statelor Unite și va avea loc într-unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale relației dintre Franța și SUA.

Trump și Macron urmează să aibă o primă întâlnire încă de luni după-amiază, imediat după sosirea președintelui american în Franța.

Potrivit informațiilor prezentate de oficialii americani, Trump intenționează să poarte discuții separate și cu premierul Indiei. India, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Egipt participă la summit la invitația autorităților franceze, deși nu fac parte din grupul G7.

Ucraina și Iranul, printre principalele teme ale summitului

Liderii statelor membre G7 – Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Japonia, Canada și Marea Britanie – vor analiza teme legate de economie, lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, migrație și inteligență artificială.

Pe agenda reuniunii se află și războiul din Ucraina, precum și evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.

La summit va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Oficialii americani au transmis că nu este programată o întâlnire oficială între Trump și liderul de la Kiev, însă nu exclud posibilitatea unor discuții în marja reuniunii.

Summitul G7 este așteptat să ofere noi indicii privind pozițiile marilor puteri în legătură cu principalele dosare internaționale aflate în atenția comunității internaționale.

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