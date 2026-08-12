O acțiune în instanță de mare amploare a fost inițiată de două mari grupuri media din Statele Unite ale Americii, care contesta un mecanism financiar extrem de controversat. Este vorba despre vânzarea accesului prioritar la mesajele publicate de președintele Donald Trump pe propria rețea de socializare, Truth Social. Decizia vine în contextul în care informațiile lansate de liderul american au un impact direct și imediat asupra evoluției piețelor financiare internaționale, informează AFP.

Plângerea oficială a fost înregistrată la un tribunal din New York de către publicațiile The Intercept și Freedom of the Press Foundation. Reprezentanții celor două organizații media susțin că prin această practică se creează un sistem corupt și neconstituțional, favorizând exclusiv anumiți actori din piață.

Mecanismul reclamat le oferă abonaților plătitori posibilitatea de a vizualiza mesajele președintelui cu câteva secunde cruciale înaintea publicului larg. Pentru a beneficia de această diferență de timp, utilizatorii sunt nevoiți să achite sume impresionante, care ajung până la 100.000 de dolari lunar, conform datelor incluse în documentele depuse la dosar.

„Acest sistem este profund corupt. Preşedintele se află în poziţia de a profita financiar prin furnizarea de informaţii guvernamentale care influenţează pieţele”, semnalează grupurile media.

Popularitatea noului pachet de servicii a crescut rapid în rândul investitorilor. Platforma Truth Social a reușit deja să atragă peste zece clienți corporativi care au fost de acord să plătească taxele mari pentru a vedea anunțurile oficiale în avans.

Compania-mamă a rețelei, Trump Media & Technology Group, a oferit detalii despre profilul cumpărătorilor. Majoritatea celor interesați sunt societăți financiare axate pe tranzacționare de înaltă frecvență, cunoscute sub numele de high-speed trading. Acestea achită lunar sume cuprinse între 60.000 și 100.000 de dolari pentru a beneficia de accesul prioritar prin intermediul fluxului special denumit Truth API.

Reprezentanții companiei au adăugat că poartă discuții avansate și cu alți potențiali clienți. Aceștia provin din industrii diverse, o atenție deosebită fiind acordată firmelor care dezvoltă tehnologii bazate pe inteligență artificială.

Utilizarea rețelei Truth Social de către Donald Trump a devenit o practică curentă pentru difuzarea unor decizii majore de stat. Președintele folosește frecvent platforma pentru a anunța măsuri privind taxele vamale sau detalii referitoare la conflicte militare. Pentru marii investitori, în special cei care folosesc algoritmi de tranzacționare automată, primirea acestor informații cu câteva fracțiuni de secundă mai devreme garantează profituri considerabile sau evitarea unor pierderi mari.

Decizia de a comercializa aceste informații a stârnit un val puternic de critici în spațiul public american. Oponenții acestui sistem susțin că prin lansarea serviciului Truth API se produce o privatizare directă a informațiilor guvernamentale oficiale, care ar trebui să fie accesibile gratuit și simultan tuturor cetățenilor.

Pentru Trump Media & Technology Group, acest canal reprezintă o sursă de venit extrem de importantă, menită să echilibreze situația financiară a grupului. În al doilea trimestru al anului curent, cifra de afaceri a companiei a consemnat o creștere spectaculoasă de 89% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la valoarea de 1,7 milioane de dolari.

În ciuda avansului veniturilor, compania continuă să înregistreze pierderi uriașe. Raportarea financiară indică o pierdere netă de 238,1 milioane de dolari pentru perioada menționată, rezultat generat în special de evoluția negativă a unor investiții speculative, inclusiv plasamentele realizate în criptomonede.