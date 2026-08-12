David Popovici a câștigat miercuri al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber, după o finală în care a stabilit un nou record al competiției, 46,56 secunde. Imediat după cursă, românul a declarat pentru France TV că rezultatul a fost peste așteptările sale și că s-a apropiat mult de recordul mondial al probei.

După finală, David Popovici a vorbit despre timpul obținut și despre apropierea de recordul mondial.

“A fost rapid, foarte rapid, mai rapid decât m-aş fi aşteptat. Am fost foarte aproape de recordul mondial”, a declarat Popovici după cursă, referindu-se la recordul deţinut în continuare de chinezul Pan Zhanle, care a înregistrat timpul 46''40 la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Diferența dintre timpul lui Popovici și recordul mondial a fost de 16 sutimi.

David Popovici și-a îmbunătățit propriul record al Campionatelor Europene. Românul deținea vechea performanță, de 46,72 secunde, iar în finala de miercuri a coborât timpul până la 46,56 secunde.

Popovici a devenit astfel al doilea înotător din istorie care câștigă trei titluri europene consecutive la 100 de metri liber, după Aleksandr Popov.

David Popovici (România) – 46,56 secunde

Egor Kornev (Rusia) – 46,74 secunde

Kristof Milak (Ungaria) – 46,87 secunde

Luca Hoek (Spania) – 47,39 secunde

Jere Hribar (Croația) – 47,42 secunde

Nandor Nemeth (Ungaria) – 47,47 secunde

Carlos D’Ambrosio (Italia) – 47,58 secunde

Tomas Navikonic (Lituania) – 47,75 secunde

David Popovici este medaliat olimpic cu bronz în proba de 100 de metri liber și dublu campion mondial, după titlurile obținute în 2022 și 2025.

La nivel european, românul câștigase deja aurul în această probă în 2022 și 2024, iar victoria de la Paris îi aduce al treilea titlu continental consecutiv. Popovici este și fost deținător al recordului mondial la 100 de metri liber.

David Popovici, în vârstă de 21 de ani, intra în finală cu cel mai bun record personal dintre cei opt înotători: 46,51 secunde, realizat în 2025 la Campionatele Mondiale de la Singapore.