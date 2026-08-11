David Popovici a început excelent Europenele de Natație din 2026, competiție unde revine la doi ani după performanțele istorice de la Jocurile Olimpice din 2024, impunându-se categoric în seria de calificare la 100 m liber.

Românul a oprit cronometrul la 47,13 secunde, cel mai rapid timp al tuturor seriilor, și intră în semifinale din postura de favorit. Cursa pentru finală are loc marți seara, iar lupta pentru medalii se va decide miercuri, 12 august. Popovici va reveni în bazin și la 200 m liber, probă în care va concura joi în serii și semifinale, iar finala este programată vineri, 14 august.

Pe lângă Popovici, România mai aliniază doi sportivi la 100 m liber: Eric Ștefan Andrieș, în seria a 4‑a, și Patrick Sebastian Dinu, în seria a 9‑a. Pentru Popovici, startul în această probă este avantajos, fiind prima intrare în bazin a zilei, ceea ce îi permite să abordeze cursa odihnit și concentrat.

La 100 m liber, Popovici va avea parte de o concurență puternică. Principalul adversar este rusul Egor Kornev, cel mai rapid sprinter al sezonului pe două lungimi de bazin, aflat într-o formă excelentă după ce a stabilit un record al competiției la 50 m fluture. Un alt nume important, francezul Maxime Grousset, nu va mai concura în proba de 100 m liber, retrăgându-se în ultimul moment pentru a se concentra pe alte probe și pentru a evita suprasolicitarea. Grousset era considerat un potențial outsider în lupta pentru podium, însă absența sa simplifică ușor configurația cursei.

În prima zi a Europenelor au fost doborâte șase recorduri ale competiției, inclusiv două la 100 m liber feminin, semn că bazinul de la Paris este extrem de rapid — un detaliu care poate juca în favoarea lui Popovici, mai ales în duelul direct cu Kornev.

Pe lângă cei trei sprinteri de la 100 m liber, România mai are trei reprezentanți în programul zilei. La 200 m spate vor concura Tudor Andrei Iordache, în prima serie, și Alexandru Constantinescu, în seria a doua. La 800 m liber, Theodor Andrei Proca va înota în seria a treia, urmând ca finala să aibă loc pe 12 august, la ora 21:03.

Popovici vine la Paris cu un palmares impresionant: două titluri europene consecutive la 100 m liber, obținute la Roma 2022 și Belgrad 2024, și recordul competiției, 46,86 secunde, stabilit în 2022. Obiectivul său este să redevină cel mai rapid om din istorie pe această distanță, într-un context în care bazinul rapid și adversarii de top pot crea condițiile ideale pentru o performanță excepțională.

Finala probei de 100 m liber este programată miercuri seara, iar așteptările sunt uriașe pentru cel mai valoros înotător român al momentului.