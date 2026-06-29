Sport

David Popovici, mulțumit de rezultatele obținute la Roma. Mesaj pentru fani

Comentează știrea
David Popovici, mulțumit de rezultatele obținute la Roma. Mesaj pentru faniDavid Popovici. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

În urma rezultatelor obținute la Trofeul Sette Colli de la Roma, David Popovici și-a exprimat bucuria pentru performanțele reușite și le-a mulțumit celor care i-au fost alături. Mesajul sportivului a atras un val de comentarii.

David Popovici le-a mulțumit fanilor după rezultatele obținute la Roma

David Popovici și-a încheiat participarea la Trofeul Sette Colli cu o nouă victorie în proba de 200 de metri liber. Românul s-a impus duminică și a stabilit totodată un nou record al competiției.

„Sunt fericit de ceea ce am reuşit la Roma. Mulţumesc echipei mele şi vouă, tuturor, pentru că sunteţi parte din această călătorie. Roma ha un pezzo del mio cuore. Per sempre (Roma are o parte din inima mea. Pentru totdeauna)”, a scris Popovici pe Facebook.

Cu o zi înainte, sportivul cucerise medalia de aur și în cursa de 100 de metri liber. La Roma, Popovici a obținut și medalia de argint în proba de 50 de metri liber, rezultat care i-a adus și un nou record național la această distanță.

Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
David Popovici

David Popovici. Sursa foto: Facebook

Sportivul, întâlnire cu Papa Leon

În urmă cu două zile, înainte de debutul la Trofeul Sette Colli de la Roma, campionul olimpic David Popovici a participat la o audiență specială organizată la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, alături de alți sportivi și reprezentanți ai lumii sportive.

În timpul întâlnirii desfășurate în Sala Clementină, înotătorul român i-a oferit Suveranului Pontif o cască de înot personalizată, într-un gest simbolic care a marcat momentul.

Întâlnirea cu Suveranul Pontif a avut loc cu puțin timp înainte ca David Popovici să intre în competiție la Trofeul Sette Colli, unde avea să obțină două medalii de aur, o medalie de argint și să stabilească un nou record al competiției în proba de 200 de metri liber.

Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și solidaritate

În mesajul adresat sportivilor prezenți la audiență, Papa Leon al XIV-lea a evidențiat rolul sportului ca instrument de apropiere între oameni și a lansat un apel la pace, fraternitate și respect reciproc. Suveranul Pontif a adăugat că valorile promovate prin competiție pot contribui la construirea unei societăți mai unite.

Stiri calde

01:19 - Potop peste București. Cea mai violentă furtună din ultimii ani a transformat Capitala într-un lac: străzi și blocuri...
23:55 - Setările care îți eliberează spațiul ascuns din telefon fără să ștergi fișiere importante
23:42 - Proiectul social prin care prințul William vrea să șteargă o mare problemă a sistemului
23:32 - Războiul pentru pedeapsa capitală se reaprinde. Emmanuel Macron trage semnalul de alarmă
23:23 - Fostul procuror general a mai scăpat de un dosar penal. Câte i-au mai rămas
23:13 - Frații Pavăl își extind imperiul. Tranzacția de 823 de milioane de euro pentru preluarea Carrefour, încheiată
23:02 - Rețeta care transformă castraveții proaspeți în cele mai gustoase murături de vară
22:51 - Bolojan dă asigurări că salariile și pensiile vor fi plătite. Ce spune despre riscul de junk și prețul carburanților

HAI România!

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Spionul României în două regimuri

Spionul României în două regimuri

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Proiecte speciale