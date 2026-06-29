În urma rezultatelor obținute la Trofeul Sette Colli de la Roma, David Popovici și-a exprimat bucuria pentru performanțele reușite și le-a mulțumit celor care i-au fost alături. Mesajul sportivului a atras un val de comentarii.

David Popovici și-a încheiat participarea la Trofeul Sette Colli cu o nouă victorie în proba de 200 de metri liber. Românul s-a impus duminică și a stabilit totodată un nou record al competiției.

„Sunt fericit de ceea ce am reuşit la Roma. Mulţumesc echipei mele şi vouă, tuturor, pentru că sunteţi parte din această călătorie. Roma ha un pezzo del mio cuore. Per sempre (Roma are o parte din inima mea. Pentru totdeauna)”, a scris Popovici pe Facebook.

Cu o zi înainte, sportivul cucerise medalia de aur și în cursa de 100 de metri liber. La Roma, Popovici a obținut și medalia de argint în proba de 50 de metri liber, rezultat care i-a adus și un nou record național la această distanță.

În urmă cu două zile, înainte de debutul la Trofeul Sette Colli de la Roma, campionul olimpic David Popovici a participat la o audiență specială organizată la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, alături de alți sportivi și reprezentanți ai lumii sportive.

În timpul întâlnirii desfășurate în Sala Clementină, înotătorul român i-a oferit Suveranului Pontif o cască de înot personalizată, într-un gest simbolic care a marcat momentul.

Întâlnirea cu Suveranul Pontif a avut loc cu puțin timp înainte ca David Popovici să intre în competiție la Trofeul Sette Colli, unde avea să obțină două medalii de aur, o medalie de argint și să stabilească un nou record al competiției în proba de 200 de metri liber.

În mesajul adresat sportivilor prezenți la audiență, Papa Leon al XIV-lea a evidențiat rolul sportului ca instrument de apropiere între oameni și a lansat un apel la pace, fraternitate și respect reciproc. Suveranul Pontif a adăugat că valorile promovate prin competiție pot contribui la construirea unei societăți mai unite.