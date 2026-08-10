Operațiune secretă a spionajului rus, blocată în Suedia

Serviciul de Securitate al Suediei, cunoscut sub denumirea de Säpo, a reușit să anihileze o acțiune complexă de informații desfășurată de structurile rusești. Planul orchestrat de Moscova avea ca scop direct influențarea mecanismelor de luare a deciziilor din statul nordic, dar și pătarea imaginii unor alianțe strategice precum NATO și Uniunea Europeană, conform Mediafax.

Investigațiile derulate de contraspionajul suedez indică faptul că întreaga acțiune a fost pregătită și coordonată pe o perioadă lungă de timp de către Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR). Structurile din Stockholm au monitorizat atent mișcările rețelei înainte de a trece la măsuri concrete de stopare a acesteia.

În desfășurarea planului a fost atras și un agent care activa sub acoperire în cadrul unei misiuni diplomatice străine acreditate în Suedia. Până în prezent, autoritățile de la Stockholm au preferat să păstreze discreția totală, fără să dezvăluie identitatea persoanei implicate sau ambasada în cadrul căreia aceasta își desfășura activitatea.

Obiectivul principal al spionajului rus a fost colectarea de informații strategice despre modul în care instituțiile suedeze adoptă decizii majore. Datele obținute trebuiau să servească drept bază pentru lansarea unor campanii agresive de influență, construite speculativ în jurul unor subiecte sensibile, capabile să creeze falii și tensiuni în rândul populației.

Miza finală a Moscovei specula vulnerabilizarea procesului decizional intern și discreditarea pe plan internațional a Suediei, alături de partenerii săi din NATO și Uniunea Europeană.

Măsurile luate de Säpo au survenit în momentul în care riscurile la adresa siguranței naționale deveniseră iminente. Referitor la această intervenție, Christoffer Wedelin, adjunct al șefului operațiunilor Säpo, a declarat că serviciul de securitate a intervenit după identificarea activităților suspecte.

Prin această acțiune, autoritățile suedeze au reușit să blocheze penetrarea informațională a SVR și să protejeze integritatea instituțiilor statului în fața războiului hibrid purtat de Federația Rusă.