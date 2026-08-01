Avertisment pentru americanii din Orientul Mijlociu

Ambasadele Statelor Unite din Amman, Ierusalim și Bagdad au publicat alerte de securitate prin care le recomandă cetățenilor americani să analizeze plecarea din Orientul Mijlociu sau să fie pregătiți să părăsească regiunea, în cazul unei noi escaladări a conflictului. Mesajele cer vigilență sporită, verificarea zborurilor și pregătirea pentru posibile închideri ale spațiului aerian, notează AFP.

Cetățenii americani aflați în Orientul Mijlociu au fost avertizați de mai multe ambasade ale Statelor Unite să se pregătească pentru o posibilă agravare a situației de securitate și pentru eventualitatea părăsirii regiunii.

Alerte cu un conținut similar au fost publicate pe rețelele sociale de misiunile diplomatice americane din Amman, Ierusalim și Bagdad.

„Cetăţenii americani aflaţi în regiune ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiţi să plece în cazul unei escaladări”, se menţionează într-o alertă de securitate ale cărei versiuni au fost publicate pe reţelele sociale de către misiunile diplomatice americane din Amman, Ierusalim şi Bagdad.

Ambasadele le-au recomandat cetățenilor americani să urmărească informațiile despre cursele aeriene și să respecte indicațiile de securitate transmise de autoritățile din țările în care se află. Alerta atrage atenția asupra riscului ca deplasările să fie afectate de anularea unor zboruri sau de închiderea temporară a spațiului aerian.

„Cetăţenii americani aflaţi în prezent în Orientul Mijlociu trebuie să dea dovadă de prudenţă şi de o vigilenţă sporită şi să se pregătească pentru eventuale anulări de zboruri, închideri periodice ale spaţiului aerian şi posibile perturbări ale deplasărilor”, precizează alerta.

În Iordania, americanii au fost sfătuiți să nu se apropie de bazele militare ale Statelor Unite, vizate recent de rachete iraniene.

În Israel, recomandarea transmisă a fost ca fiecare persoană să identifice cel mai apropiat adăpost antiaerian.

Într-un mesaj publicat pe site-ul Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, autoritățile americane au invocat caracterul imprevizibil al acțiunilor Iranului.

„Regimul iranian este imprevizibil, aşa cum au demonstrat recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertisment şi fără provocare, precum şi de a-şi extinde atacurile asupra unor zone care nu fuseseră vizate anterior (cum ar fi Egiptul)”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul Ambasadei SUA la Ierusalim.

Miercuri, o dronă a lovit o navă pentru transportul gazelor, aparținând unei companii americane, care era ancorată într-un port din Egipt.

Atacul a provocat un incendiu. Autoritățile egiptene au început o anchetă, însă până în prezent nu au acuzat nicio grupare de implicare în incident.

Armata iraniană a acuzat Washingtonul că „alimentează tensiunile” din regiune și a transmis un avertisment statelor care sprijină Statele Unite.

„Orice ţară care serveşte drept scut defensiv pentru America criminală şi agresivă va fi înghiţită de flăcările războiului”, a avertizat armata iraniană.

Iranul și Statele Unite au reluat în această săptămână schimburile de focuri pe timpul nopții, după câteva zile în care confruntările s-au redus. În noaptea de vineri spre sâmbătă nu a fost semnalat însă niciun nou atac.

Războiul din Orientul Mijlociu a început la 28 februarie, după atacurile comune lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Teheranul a răspuns prin atacuri cu rachete și drone asupra mai multor ținte din regiune.