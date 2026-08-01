Un tratament dentar aplicat în doar câteva secunde poate opri evoluția cariilor la copiii mici fără freză, anestezie sau intervenții invazive, potrivit unui studiu clinic de amploare realizat în Statele Unite și publicat în revista JAMA Pediatrics.

Cercetarea, coordonată de University of Michigan, arată că fluorura diamină de argint (Silver Diamine Fluoride – SDF) a reușit să oprească degradarea în peste jumătate dintre dinții de lapte afectați, atunci când a fost aplicată la fiecare șase luni.

Rezultatele sunt considerate importante deoarece cariile dentare reprezintă cea mai frecventă boală cronică în rândul copiilor, iar multe cazuri netratate ajung să provoace dureri severe, infecții și chiar intervenții chirurgicale sub anestezie generală.

Studiul oferă, pentru prima dată, dovezi clinice solide din SUA care ar putea sprijini aprobarea oficială a tratamentului de către autoritățile americane.

Studiul de fază III a inclus 830 de copii cu vârsta mai mică de șase ani, recrutați din cabinete stomatologice, cabinete pediatrice și programele Head Start și Early Head Start din statele Michigan, New York și Iowa.

Cercetătorii au analizat eficiența unei soluții de fluorură diamină de argint în concentrație de 38%, aplicată direct pe suprafața dintelui afectat. Procedura durează doar câteva secunde pentru fiecare dinte și nu presupune îndepărtarea țesutului afectat, folosirea frezei, injecții sau sedare.

Rezultatele au arătat că tratamentul a oprit evoluția cariilor în mai mult de jumătate dintre dinții de lapte afectați, atunci când aplicarea a fost repetată la intervale de șase luni.

În mod obișnuit, tratarea unei carii presupune îndepărtarea țesutului deteriorat și aplicarea unei plombe. În cazul fluorurii diamină de argint, medicul stomatolog aplică lichidul direct pe carie cu ajutorul unui aplicator cu burete, fără alte intervenții.

„Acesta este un tratament foarte eficient și sigur, inclusiv pentru copiii de numai un an”, a declarat Margherita Fontana, profesor la University of Michigan School of Dentistry și coordonatoarea principală a studiului.

Potrivit specialiștilor, tratamentul ar putea fi util mai ales pentru copiii foarte mici, persoanele cu dizabilități fizice sau de dezvoltare, pacienții cu anxietate severă față de tratamentele stomatologice și cei care au acces limitat la servicii medicale.

Tratamentul are însă un efect secundar vizibil. Argintul din compoziția soluției colorează permanent în negru zona afectată de carie. Cercetătorii subliniază că doar țesutul deja deteriorat își schimbă culoarea, nu și partea sănătoasă a dintelui.

Cu toate acestea, beneficiile pot depăși dezavantajul estetic, în special în cazul copiilor foarte mici, care altfel ar putea avea nevoie de intervenții complexe sau de anestezie generală.

Fluorura diamină de argint este utilizată de zeci de ani în mai multe țări. În Statele Unite, medicii dentiști o folosesc încă din 2014, însă doar „off-label”, deoarece produsul a fost autorizat inițial pentru reducerea sensibilității dentare, nu pentru tratarea cariilor.

Noua cercetare oferă datele clinice necesare pentru ca producătorul să solicite Food and Drug Administration (FDA) aprobarea oficială a produsului ca medicament destinat opririi evoluției cariilor.

„Dacă vrem ca mai mulți copii și familii să beneficieze de acest tratament, avem nevoie de dovezi solide că funcționează și că este sigur. Acum avem aceste date pentru populația din Statele Unite”, a explicat Margherita Fontana.

La rândul său, Amr Moursi, profesor de stomatologie pediatrică la New York University College of Dentistry și coautor al studiului, a declarat că rezultatele susțin aprobarea de către FDA și ar putea facilita accesul unui număr mai mare de pacienți la această metodă de tratament, inclusiv printr-o acoperire mai bună din partea asigurărilor medicale.

Cercetătorii spun că, în cazul copiilor, aplicarea repetată a soluției poate controla evoluția cariei până când dintele de lapte cade în mod natural. La adulți, tratamentul poate reprezenta fie o soluție pe termen lung, fie o metodă temporară până la efectuarea unei restaurări dentare clasice.

Rezultatele studiului ar putea contribui la extinderea utilizării fluorurii diamină de argint în cabinetele stomatologice și chiar în unele cabinete de pediatrie, oferind o metodă simplă și accesibilă pentru prevenirea durerii, infecțiilor și intervențiilor chirurgicale cauzate de cariile netratate.