Un test genetic care analizează activitatea genelor din celulele tumorale ar putea schimba modul în care este tratat cancerul de sân. Rezultatele unui prezentat la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO) 2026 arată că multe paciente cu risc crescut de recidivă pot renunța la chimioterapie fără ca șansele de control al bolii să fie afectate.

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă diagnosticată la femei, iar alegerea tratamentului depinde atât de caracteristicile tumorii, cât și de riscul reapariției bolii. Deși chimioterapia poate reduce acest risc, tratamentul nu este necesar în toate cazurile și poate avea efecte adverse importante.

În ultimii ani, cercetătorii au dezvoltat teste moleculare capabile să analizeze activitatea unor gene din țesutul tumoral. Acestea oferă o estimare mai exactă a riscului de recidivă și îi ajută pe medici să stabilească dacă o pacientă are nevoie de chimioterapie sau dacă tratamentul hormonal este suficient.

Unul dintre aceste teste este Prosigna, dezvoltat de compania Veracyte. Acesta analizează activitatea unui grup de gene și folosește un algoritm bazat pe inteligență artificială pentru a calcula scorul de risc de recidivă (Risk of Recurrence – ROR), care estimează probabilitatea reapariției bolii în următorii zece ani.

Rezultatele au fost prezentate la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO) 2026 și provin din studiul clinic OPTIMA, desfășurat pe parcursul a aproape două decenii.

Cercetarea a inclus 4.429 de femei diagnosticate cu cancer de sân în stadiu incipient, cu tumori pozitive pentru receptorii de estrogen (ER-pozitiv) și fără supraexprimarea receptorului HER2 (HER2-negativ).

Participantele au fost tratate în funcție de scorul obținut la test. Femeile cu risc ridicat au primit chimioterapie urmată de tratament hormonal, în timp ce pacientele cu risc mai redus au urmat doar hormonoterapie.

Rezultatele au arătat că 68% dintre pacientele considerate inițial cu risc clinic crescut au putut evita chimioterapia. La cinci ani de la tratament, 93,7% dintre acestea nu prezentaseră recidiva bolii, ceea ce sugerează că renunțarea la chimioterapie nu a redus eficiența tratamentului.

Autorii studiului au observat că testul și-a demonstrat utilitatea și în cazul unor categorii de paciente care au fost mai puțin reprezentate în cercetările anterioare, inclusiv femeile aflate înainte de menopauză și cele la care boala afectase mai mulți ganglioni limfatici.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele susțin alegerea tratamentului pe baza caracteristicilor biologice ale tumorii, alături de evaluarea clinică a fiecărei paciente.

Perioada mediană de urmărire a fost de patru ani, iar dimensiunea studiului oferă un nivel ridicat de încredere privind utilitatea testului în luarea deciziilor terapeutice.

Autorii atrag atenția că rezultatele se aplică doar tipului de cancer de sân analizat în studiu și nu pot fi extinse automat tuturor formelor bolii.

Decizia privind administrarea chimioterapiei trebuie să țină cont atât de rezultatele testului molecular, cât și de evaluarea clinică individuală.

„Succesul acestui test se datorează pacientelor care au avut încredere să participe la studiu, medicilor care le-au îngrijit, companiilor care au dezvoltat tehnologiile de testare moleculară şi cercetătorilor care au transformat rezultatele ştiinţifice în instrumente utile pentru îngrijirea pacienţilor”, a declarat medicul genetician dr. Charles Perou, profesor la Facultatea de Medicină a Universităţii Carolina de Nord şi cercetător la UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center.

Testul Prosigna este deja utilizat în practica medicală din Statele Unite și Marea Britanie.