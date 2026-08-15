Donald Trump preferă mâncarea de tip fast-food, iar McDonald’s se numără printre opțiunile pe care le alege în timpul deplasărilor cu Air Force One. Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din administrația americană, a vorbit despre obiceiurile alimentare ale președintelui într-un interviu acordat podcastului „Net Positive”. Potrivit lui Kennedy, la bordul avionului prezidențial ajung „cutii peste cutii” de la McDonald’s.

În timpul deplasărilor oficiale, Trump ar evita restaurantele locale necunoscute și ar prefera marile lanțuri naționale. Alegerea ar fi legată de teama președintelui american de a suferi o intoxicație alimentară.

McDonald’s ar ocupa un loc important printre opțiunile lui Trump, în special atunci când se află departe de Washington.

Robert F. Kennedy Jr. a fost întrebat dacă a încercat să îi schimbe obiceiurile alimentare. Întrebarea a venit în contextul programului „Make America Healthy Again”, pe care secretarul Sănătății îl promovează și care pune accent pe un stil de viață sănătos.

„Nu sunt genul care să țină predici”, a spus Kennedy.

Declarațiile actuale ale lui Kennedy sunt diferite de poziția exprimată în 2024. În trecut, el susținea că mâncarea servită în timpul deplasărilor făcute de Trump cu Air Force One este de o calitate îndoielnică.

„Mâncarea pe care o consumă este cu adevărat groaznică”, spunea Kennedy atunci.

El a mers și mai departe cu șirul criticilor lansate și a explicat că poate fi considerată o „otravă”.

Situația ar fi diferită atunci când președintele se află la Mar-a-Lago sau la Casa Albă. Kennedy susține că acolo Trump are acces la produse proaspete.

„Este cea mai bună mâncare”, a explicat Kennedy.

În opinia sa, fast-food-ul apare mai ales ca o soluție practică pentru deplasările președintelui.

Un studiu al White House Transition Project arată că șefii administrației americane ajung, în medie, la aproximativ 100 de zile de călătorii într-un an.

Preferința lui Trump pentru fast-food nu este un secret. Înaintea realegerii sale, președintele american a fost fotografiat într-un restaurant McDonald’s din Pennsylvania, unde a mâncat cartofi prăjiți.