International

Ce mănâncă Donald Trump în timpul deplasărilor. Burgerii de la McDonald’s, nelipsiți din Air Force One

Comentează știrea
Ce mănâncă Donald Trump în timpul deplasărilor. Burgerii de la McDonald’s, nelipsiți din Air Force OneTrump. Sursa foto: Colaj EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Donald Trump preferă mâncarea de tip fast-food, iar McDonald’s se numără printre opțiunile pe care le alege în timpul deplasărilor cu Air Force One. Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din administrația americană, a vorbit despre obiceiurile alimentare ale președintelui într-un interviu acordat podcastului „Net Positive”. Potrivit lui Kennedy, la bordul avionului prezidențial ajung „cutii peste cutii” de la McDonald’s.

Donald Trump și mesele din avion. Motivul pentru care alege McDonald’s

În timpul deplasărilor oficiale, Trump ar evita restaurantele locale necunoscute și ar prefera marile lanțuri naționale. Alegerea ar fi legată de teama președintelui american de a suferi o intoxicație alimentară.

McDonald’s ar ocupa un loc important printre opțiunile lui Trump, în special atunci când se află departe de Washington.

Big Mac, Mc Donalds

Mc Donalds. Sursa: Iryna Piskova | Dreamstime.com

Kennedy spune că nu îi ține predici președintelui

Robert F. Kennedy Jr. a fost întrebat dacă a încercat să îi schimbe obiceiurile alimentare. Întrebarea a venit în contextul programului „Make America Healthy Again”, pe care secretarul Sănătății îl promovează și care pune accent pe un stil de viață sănătos.

„Nu sunt genul care să țină predici”, a spus Kennedy.

Declarațiile actuale ale lui Kennedy sunt diferite de poziția exprimată în 2024. În trecut, el susținea că mâncarea servită în timpul deplasărilor făcute de Trump cu Air Force One este de o calitate îndoielnică.

„Mâncarea pe care o consumă este cu adevărat groaznică”, spunea Kennedy atunci.

El a mers și mai departe cu șirul criticilor lansate și a explicat că poate fi considerată o „otravă”.

Trump alege produse proaspete în momentul în care se află la Casa Albă

Situația ar fi diferită atunci când președintele se află la Mar-a-Lago sau la Casa Albă. Kennedy susține că acolo Trump are acces la produse proaspete.

„Este cea mai bună mâncare”, a explicat Kennedy.

În opinia sa, fast-food-ul apare mai ales ca o soluție practică pentru deplasările președintelui.

Un studiu al White House Transition Project arată că șefii administrației americane ajung, în medie, la aproximativ 100 de zile de călătorii într-un an.

Ce spunea liderul american despre McDonald’s

Preferința lui Trump pentru fast-food nu este un secret. Înaintea realegerii sale, președintele american a fost fotografiat într-un restaurant McDonald’s din Pennsylvania, unde a mâncat cartofi prăjiți.

Stiri calde

22:30 - De ce nu a reuşit scenariul Moscovei în România şi Republica Moldova, în 2024

22:17 - Mai mult loc în congelator cu un truc simplu. Ce poți face cu folia de aluminiu

22:06 - Sancțiuni dure pentru primăriile care nu intră pe Ghișeul.ro. Peste 600 de localități riscă să rămână fără bani de la...

21:56 - Scandal înainte de meciul Rapid - Dinamo. Mai mulți suporteri, implicați într-un conflict la metrou

21:45 - Pierdem zeci de ore de somn din cauza căldurii nocturne. De ce nu este recomandat dușul rece și cum răcorim dormitorul

21:35 - Ce mănâncă Donald Trump în timpul deplasărilor. Burgerii de la McDonald’s, nelipsiți din Air Force One

21:27 - Remiză albă la Miercurea Ciuc. FK Csikszereda obține primul punct al sezonului în meciul cu Sepsi OSK

21:16 - Anchetă privind proprietățile Regelui Charles și Prințului William: Peste o sută de case regale au probleme grave cu ...

HAI România!

Rusia mută războiul în Europa

Rusia mută războiul în Europa

Secretele neștiute ale SRI: Cum au căzut băncile și cine a condus din umbră România

Secretele neștiute ale SRI: Cum au căzut băncile și cine a condus din umbră România

Între axolot și ascaris cu pansament

Între axolot și ascaris cu pansament

Proiecte speciale