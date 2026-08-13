Administrația președintelui Donald Trump a cerut din nou Curții Supreme a Statelor Unite să permită aplicarea ordinului executiv prin care sunt impuse restricții asupra votului prin corespondență, înaintea alegerilor intermediare din noiembrie 2026, scrutin în urma căruia va fi stabilit controlul asupra Congresului, potrivit Reuters.

Departamentul de Justiție a depus miercuri o solicitare prin care cere judecătorilor Curții Supreme să suspende decizia luată cu o zi înainte de judecătoarea federală Indira Talwani, din Boston.

Aceasta a blocat la nivel național aplicarea de către Serviciul Poștal al SUA (USPS) a unor prevederi ale ordinului executiv privind buletinele de vot trimise prin poștă.

Este a doua oară când administrația Trump solicită intervenția Curții Supreme în acest dosar. În iulie, administrația ceruse deja instanței să ridice o decizie anterioară care împiedica aplicarea ordinului în 23 de state conduse în principal de democrați și în Washington, D.C.

Prin hotărârea din 11 august, judecătoarea Talwani a extins efectele blocajului la nivel național. Decizia împiedică USPS să aplice anumite prevederi ale ordinului executiv înaintea alegerilor din noiembrie.

Miza este importantă deoarece alegerile intermediare din 3 noiembrie 2026 vor decide componența Camerei Reprezentanților și a Senatului SUA.

Donald Trump a semnat ordinul executiv la 31 martie 2026. Documentul, intitulat „Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections”, prevede o serie de măsuri care modifică modul în care sunt gestionate buletinele de vot prin corespondență.

Una dintre prevederi îi cere Departamentului pentru Securitate Internă să elaboreze și să transmită statelor informații privind cetățenii eligibili să voteze.

Ordinul cere, de asemenea, Departamentului de Justiție să acorde prioritate investigării și urmăririi penale a oficialilor electorali de stat și locali care ar distribui buletine unor persoane considerate neeligibile să voteze la alegerile federale.

O altă prevedere vizează Serviciul Poștal. USPS ar urma să transmită buletinele de vot doar alegătorilor incluși pe listele aprobate de fiecare stat.

Pentru alegerile generale din 3 noiembrie, ordinul stabilește și termene pentru state. Acestea puteau notifica USPS până la 5 august că intenționează să utilizeze votul prin corespondență și puteau transmite listele alegătorilor până la 4 septembrie.

În centrul disputei se află problema competenței administrației federale de a interveni în modul în care statele organizează alegerile.

Talwani a blocat anterior aplicarea ordinului în cele 23 de state care au contestat măsurile și în Washington, D.C. În noua decizie, blocajul a fost extins la nivel național.

Grupurile pentru drepturi electorale, reprezentate inclusiv de American Civil Liberties Union (ACLU), susțin că ordinul este neconstituțional și că administrația federală nu poate impune unilateral asemenea reguli statelor.

Administrația Trump susține, în schimb, că procesele sunt premature. Departamentul de Justiție argumentează că agențiile federale nu au întreprins încă acțiuni concrete care să producă prejudicii reclamanților și că eventualele efecte invocate sunt speculative.

Prin noua solicitare, Departamentul de Justiție cere Curții Supreme să suspende hotărârea judecătoarei Talwani și să clarifice că ordinul Curții se aplică și deciziei sale de marți.

Curtea Supremă nu a emis încă o decizie privind noua solicitare a administrației, potrivit informațiilor disponibile miercuri.

Disputa ajunge astfel într-un moment sensibil pentru organizarea alegerilor. Statele se pregătesc deja pentru scrutinul din noiembrie, iar eventualele modificări ale regulilor privind votul prin corespondență trebuie implementate într-un interval scurt.

Ordinul lui Trump reprezintă una dintre cele mai importante încercări ale administrației de a introduce reguli federale suplimentare în organizarea alegerilor, în timp ce statele și grupurile pentru drepturile alegătorilor contestă constituționalitatea măsurilor în instanță.