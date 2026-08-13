Regimul din Iran va deveni probabil mai agresiv în următoarele zile, pe măsură ce se apropie o nouă fază a conflictului, a avertizat miercuri generalul în retragere Jack Keane, citat de Fox News.

Militarul a argumentat că regimul din Iran ar putea crede că președintele Donald Trump va fi reticent în a întreprinde acțiuni militare înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

„Când se uită la această fază, văd alegerile de la jumătatea mandatului venind. Presimțirea mea este că probabil vor deveni mai agresivi pentru că ei nu cred că președintele va face prea multe înainte de alegerile de la jumătatea mandatului în ceea ce privește acțiunile militare”, a declarat Keane.

„Dar au calculat greșit cu el de nenumărate ori, iar el este total capabil să-i oprească odată pentru totdeauna și să-l zdrobească cu abilitatea pe care o are literalmente la îndemână”, a mai spus generalul în retragere.

„Avem mai multe capacități în regiune acum decât aveam pe 28 februarie și totul este gata. Deci, acel avantaj este acolo. Este decizia lui [Trump] să fie sigur”, a avertizat el.

Avertismentul lui Keane a venit în contextul în care președintele Donald Trump a declarat marți că Statele Unite au control „total” asupra Strâmtorii Hormuz, în timp ce Washingtonul și Teheranul se află în impas în ceea ce privește aranjamentele pentru redeschiderea acestei căi navigabile vitale.

O sursă iraniană a declarat, de asemenea, miercuri pentru Reuters că nu au existat discuții cu Washingtonul privind prelungirea acordului interimar din iunie, spunând că Teheranul nu vede „nimic de prelungit”, perioada de negociere de 60 de zile prevăzută în memorandumul de înțelegere apropiindu-se rapid de termenul limită de 17 august.

„Afirmațiile și postările repetate ale oficialilor americani conform cărora Strâmtoarea Ormuz nu mai este blocată nu schimbă realitatea: Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată și nu va fi redeschisă până când nu vor fi acceptate condițiile Iranului”, a declarat Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic (PGSA) într-o postare pe X.

Remarcile au venit după ce Trump a declarat pe Truth Social că SUA are „control total” asupra Strâmtorii Ormuz, adăugând: „CRED CĂ O VOM PĂSTRA”.

PGSA a fost înființată în luna mai pentru a coordona trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz și a colecta taxe.