PSG a câștigat Supercupa Europei, după 2-1 cu Aston Villa

Paris Saint-Germain (PSG) și-a trecut din nou în palmares Supercupa Europei, după ce a învins Aston Villa cu 2-1, miercuri seară, pe Red Bull Arena din Salzburg.

Campioana Europei a avut câștig de cauză într-un meci spectaculos, în care englezii au revenit după deschiderea scorului, dar nu au mai putut evita înfrângerea. Chiar dacă Aston Villa a ratat trofeul, partida a reprezentat momentul de referință al carierei pentru Brian Madjo. La doar 17 ani, atacantul a înscris la debutul său pentru formația engleză și a stabilit un nou record în istoria Supercupei Europei.

PSG a început partida mai hotărât și a reușit să deschidă scorul în minutul 20. Désiré Doué a construit faza ofensivă și i-a oferit mingea lui Khvicha Kvaratskhelia, iar fotbalistul georgian a finalizat din interiorul careului, ducând formația franceză în avantaj, 1-0.

Aston Villa nu a cedat, iar replica englezilor l-a avut în prim-plan pe Brian Madjo. Puștiul de 17 ani a devenit o amenințare constantă pentru apărarea adversă și a avut mai multe oportunități de a marca. În minutul 41, Madjo a trimis cu capul, dar nu a găsit ținta, pentru ca patru minute mai târziu să lovească bara.

Egalarea a venit chiar înainte de pauză. John McGinn a centrat, iar Madjo a profitat de oportunitate și a trimis mingea în vinclu. Aston Villa a intrat astfel la cabine cu scorul de 1-1, după o primă repriză în care tânărul atacant a fost unul dintre cei mai activi jucători ai echipei lui Unai Emery.

Formația engleză putea marca din nou imediat după pauză. În minutul 50, John McGinn a șutat periculos, însă Matvey Safonov a avut o intervenție foarte bună și a împiedicat Aston Villa să preia conducerea.

PSG a revenit în avantaj în minutul 61. Désiré Doué a înscris, însă golul a fost anulat inițial pentru ofsaid. Faza a fost verificată prin VAR, iar decizia s-a schimbat. Reușita a fost validată, iar PSG a trecut din nou în față, 2-1.

Unai Emery a încercat să schimbe soarta partidei și l-a înlocuit pe Madjo în minutul 72, introducându-l pe Tammy Abraham. Aston Villa nu a mai găsit însă drumul spre golul egalizator, iar PSG a conservat avantajul până la final.

Succesul i-a adus formației franceze al doilea trofeu consecutiv în Supercupa Europei. PSG câștigase competiția și în 2025, când a reușit o revenire spectaculoasă de la 0-2 împotriva lui Tottenham și s-a impus ulterior la loviturile de departajare.

Pentru Brian Madjo, înfrângerea a fost umbrită de performanța individuală. Atacantul Aston Villa a înscris chiar la primul său meci pentru club și, la 17 ani și 212 zile, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Supercupei Europei.

Precedentul record îi aparținea lui Patrick Kluivert. Fostul atacant al lui Ajax avea 19 ani și 220 de zile atunci când a marcat în ediția din 1996. Madjo a reușit astfel să doboare recordul cu peste doi ani, transformând debutul său într-unul memorabil.

Partida de la Salzburg a pus față în față formațiile care au câștigat cele mai importante competiții europene în sezonul precedent.

PSG a venit în Supercupă din postura de deținătoare a Champions League. Echipa pregătită de Luis Enrique a cucerit trofeul după ce a trecut de Arsenal la loviturile de departajare, în finala disputată la Budapesta. Victoria a avut o importanță suplimentară pentru francezi, care au devenit doar a doua formație ce reușește să câștige două ediții consecutive ale Champions League în actuala eră a competiției.

De partea cealaltă, Aston Villa și-a câștigat dreptul de a evolua în Supercupa Europei după triumful din Europa League. Formația lui Unai Emery a învins Freiburg cu 3-0 în finala de la Istanbul, obținând primul trofeu continental după succesul din Cupa Campionilor Europeni din 1982.

În sezonul 2026/2027, Aston Villa va evolua și în Champions League. Echipa engleză și-a asigurat calificarea după ce a terminat în primele patru poziții ale clasamentului din Premier League.