Canicula și seceta care afectează în această vară mai multe regiuni din Europa riscă să aibă consecințe importante asupra economiei Uniunii Europene. Un raport al băncii olandeze Triodos arată că temperaturile extreme ar putea reduce cu aproximativ 1% PIB-ul UE, potrivit Reuters. În termeni financiari, impactul ar putea ajunge la circa 180 de miliarde de euro.

Efectele vremii extreme ar putea astfel să anuleze o parte semnificativă din creșterea economică estimată pentru acest an.

Unul dintre cele mai importante efecte economice ale caniculei este diminuarea productivității angajaților. Potrivit analizei Triodos, pierderile provocate de temperaturile ridicate ar putea reduce singure PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 0,6%.

Impactul apare într-un moment în care economia europeană are oricum perspective de creștere moderate. Comisia Europeană estimează pentru UE un avans economic de 1,1% în 2026, în timp ce Fondul Monetar Internațional (FMI) anticipează o creștere de aproximativ 0,9% pentru zona euro, potrivit Reuters.

În aceste condiții, efectele caniculei ar putea absorbi o parte importantă din creșterea economică prognozată.

Seceta și temperaturile foarte ridicate afectează și sectorul agricol. Triodos estimează că producția agricolă europeană ar putea scădea cu între 3% și 7%.

O asemenea reducere poate pune presiune pe prețurile alimentelor, mai ales în cazul culturilor afectate direct de lipsa apei și de perioadele prelungite de căldură.

Problemele nu se limitează însă la agricultură. Temperaturile extreme pot afecta simultan mai multe sectoare ale economiei, ceea ce amplifică pierderile.

Seceta și nivelurile scăzute ale apei pot afecta funcționarea unor centrale și pot limita producția de energie. În același timp, temperaturile ridicate determină o creștere a cererii de electricitate, în special pentru aparatele de răcire.

Această combinație poate pune presiune suplimentară pe sistemele energetice și poate contribui la majorarea prețurilor la electricitate.

Temperaturile extreme și lipsa apei pot produce probleme și în transporturi. Drumurile și căile ferate pot fi afectate de căldura excesivă, în timp ce transportul fluvial este vulnerabil la scăderea nivelului apelor.

„Prețurile mai mari la alimente, producția de energie restricționată și prețurile mai mari la electricitate, precum și perturbările drumurilor, căilor ferate și căilor navigabile interioare amplifică pagubele”, a transmis Triodos.

Franța se numără printre economiile europene care ar putea resimți cel mai puternic efectele caniculei. Conform raportului Triodos, episoadele repetate de temperaturi extreme ar putea reduce PIB-ul francez cu aproximativ 1,4%.

Impactul ar putea fi suficient de mare pentru ca economia Franței să ajungă la o contracție anuală de aproximativ 0,6%, în locul unei evoluții economice pozitive.

Italia, Spania și Belgia ar putea suferi, de asemenea, pierderi importante din cauza temperaturilor extreme. Polonia ar urma să fie mai puțin afectată, după ce a avut mai puține zile cu temperaturi excepțional de ridicate.