Europa se confruntă marți cu punctul culminant al unui val extrem de caniculă, care a adus temperaturi record, incendii de vegetație și avertizări de Cod Roșu în mai multe state, potrivit geosphere.at.

Un „dom de căldură” extins dinspre Africa de Nord afectează centrul și estul continentului, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor depăși în unele regiuni 40 de grade Celsius.

Austria a înregistrat cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteorologice, Italia a plasat 27 de orașe sub Cod Roșu, iar România se pregătește pentru zile cu temperaturi de până la 41–43 de grade Celsius. În paralel, incendiile de vegetație, seceta și nivelurile foarte scăzute ale râurilor pun presiune asupra autorităților din mai multe țări europene.

Austria a consemnat marți cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în țară. La stația meteorologică din Stammersdorf, în estul Vienei, termometrele au indicat 40,8 grade Celsius, depășind precedentul record național de 40,5 grade, stabilit în august 2013 la Bad Deutsch-Altenburg.

Serviciul național de meteorologie a precizat că luna iulie a fost neobișnuit de caldă și de uscată, iar în unele regiuni cantitatea de precipitații a fost cu până la 90% sub media obișnuită.

În apropierea cartierului Lobau din Viena, pompierii au intervenit cu elicoptere pentru stingerea unui incendiu de pădure alimentat de seceta prelungită. Autoritățile au recomandat locuitorilor din zonă să își pregătească bunurile esențiale, însă nu au emis ordine de evacuare.

Ministerul italian al Sănătății a emis Cod Roșu pentru 27 de mari orașe, inclusiv Roma, Milano, Florența, Torino, Veneția și Napoli.

Deși temperaturile maxime sunt estimate între 34 și 40 de grade Celsius, nivelul ridicat al umidității face ca indicele de disconfort termic să atingă valori considerate periculoase pentru întreaga populație, nu doar pentru persoanele vulnerabile.

Autoritățile italiene estimează că joi întreaga țară va fi sub cel mai ridicat nivel de alertă privind canicula.

În Grecia, incendiile de vegetație izbucnite la vest de Atena sunt în mare parte sub control după patru zile de intervenții continue, însă pompierii avertizează că temperaturile ridicate și scăderea umidității favorizează reaprinderea focarelor.

Peste 520 de pompieri, sprijiniți de aeronave și elicoptere de stingere, precum și de echipe din România și Franța, participă la operațiunile de limitare a incendiilor.

În Olanda, un incendiu izbucnit în rezervația naturală Boschhuizerbergen s-a extins pe aproximativ 100 de hectare. Un camping din apropiere a fost evacuat, iar autoritățile au închis mai multe drumuri din provincia Limburg. Fumul dens s-a propagat spre alte provincii și ar putea afecta inclusiv zone din Germania.

Seceta prelungită produce efecte și asupra infrastructurii germane. Uniunea Germană pentru Conservarea Naturii și Biodiversității (NABU) solicită refacerea zonelor naturale capabile să rețină apa, avertizând că râurile se confruntă cu niveluri extrem de scăzute.

Pe fluviul Rin, la stația hidrometrică Kaub, nivelul apei a coborât la doar 24 de centimetri, cea mai mică valoare înregistrată de la începutul măsurătorilor, în 1880. Situația amenință transportul fluvial de cărbune, combustibili și produse industriale pe una dintre cele mai importante rute comerciale din Europa.

Tot în Germania, furtunile locale au perturbat circulația feroviară. Pasagerii unui tren de mare viteză ICE au rămas blocați peste patru ore după căderea unui copac peste linia electrică, iar mai multe rute feroviare au fost închise temporar.

Serviciul meteorologic Météo-France a anunțat că luna iulie 2026 a fost cea mai călduroasă de la începutul înregistrărilor climatice, cu o temperatură medie de 24,9 grade Celsius, peste precedentul record stabilit în 2003.

În același timp, precipitațiile au fost cu aproximativ 70% sub media perioadei 1991–2020, ceea ce a amplificat riscul incendiilor forestiere. Autoritățile franceze au anunțat că au fost înregistrate aproximativ 14.000 de incendii în acest sezon și că 402 persoane au fost arestate în legătură cu unele dintre acestea.

În România, Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu pentru regiunile vestice și Cod Portocaliu pentru cea mai mare parte a țării.

Meteorologii prognozează temperaturi de până la 41–43 de grade Celsius la umbră în următoarele zile, în timp ce valul de căldură continuă să avanseze spre estul Europei.

Specialiștii recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și limitarea expunerii prelungite la soare, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.

Meteorologii europeni avertizează că „domul de căldură” care acoperă o mare parte a continentului continuă să genereze temperaturi extreme în Europa Centrală și în Balcani.

Chiar dacă vestul continentului începe să resimtă o ușoară răcire, riscul de incendii, seceta și efectele asupra infrastructurii și sănătății publice rămân ridicate în numeroase state.