Horoscopul lui Dom’ Profesor,   5 august 2026

5 august

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 05 august 2026. Fortăreața Bătrânului din Munte, în Patrimoniului Mondial UNESCO

Pe 5 august s-au născut John Huston, Guy de Maupassant, Neil Armstrong, Robert Taylor, John Saxon, Irene a Olandei, Ilia Repin, Rodica Popescu-Bitănescu, Marin Preda, Dorin Mateuţ, Nina Facon.

Sinaxar. În calendarul creştin-ortodox este Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului. Sfinţii Ioan Iacob de la Neamţ (român), Evsignie, Fabian de la Roma.

Legea strămoşească, nimic în „Kalendar”.

TEHERAN - Când este menționat numele Alamut, mulți oameni își imaginează un castel aflat în vârful unei stânci impunătoare. Cu toate acestea, ceea ce a fost înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO drept „Castelul Alamut și fortificațiile aferente” este mult mai mult decât o singură fortăreață. Este o rețea complexă de șapte fortărețe montane care, între secolele al XI-lea și al XIII-lea, au format unul dintre cele mai avansate sisteme defensive ale Iranului medieval prin utilizarea combinată a geografiei, arhitecturii, managementului apei și organizării militare.

Valoarea remarcabilă a acestui patrimoniu constă tocmai în această abordare bazată pe rețea: un sistem pe care UNESCO îl recunoaște ca un exemplu excepțional de organizare strategică, reziliență și adaptare la un mediu montan dificil.

Acum mai bine de 900 de ani, pe versanții sudici ai Munților Alborz, planificatorii complexului Alamut vedeau securitatea ca pe o rețea. Fiecare fortăreață făcea parte dintr-un sistem mai amplu și nicio fortăreață individuală nu avea sens în mod izolat.

Dosarul de nominalizare pentru Patrimoniul Mondial UNESCO subliniază tocmai această caracteristică. Acesta descrie „Castelul Alamut și șase fortificații asociate” ca o proprietate de patrimoniu în serie, formată din Alamut, Lambesar, Noweizar Shah, Shams Kalayeh, Qestīnlar, Shirkuh și Ilan, toate situate în puncte strategice de-a lungul lanțului muntos Alborz.

Potrivit agenției de știri Miras Aria, secretul din spatele acestei rețele a constat în primul rând în alegerea locațiilor. Aproape toate aceste fortificații au fost construite pe stânci înalte sau pe creste muntoase înguste, în puncte accesibile doar prin una sau două rute restricționate. O astfel de poziționare i-a obligat pe atacatori să se apropie de zidurile castelului pe poteci abrupte, înguste și ușor de controlat.

Însă avantajele naturale au fost doar o parte a poveștii. Fiecare fortăreață supraveghea rutele de comunicații prin văile Alamut și trecătorile montane ale munților Alborz. Această amplasare strategică le-a permis locuitorilor să monitorizeze mișcarea trupelor, caravanelor și forțelor militare și să se pregătească pentru potențiale amenințări. Cercetările UNESCO descriu complexul ca o rețea cu o organizare spațială și strategică avansată.

Contrar percepțiilor comune, ceea ce distingea această rețea era capacitatea sa de a susține viața în perioadele de asediu. Conform dosarului de nominalizare UNESCO, una dintre cele mai importante caracteristici ale acestor fortificații era sistemele lor avansate de gestionare a apei și a alimentelor. Cisternele, instalațiile de depozitare, canalele de apă alimentate de izvoare și precipitații sezoniere, precum și utilizarea terenurilor înconjurătoare pentru producția agricolă, au permis o rezistență pe termen lung.

În realitate, Alamut funcționa ca un mic oraș pe munte, condus de Bătrânul din Munte. În interiorul fortificațiilor se aflau zone rezidențiale, depozite de cereale, rezervoare de apă, spații de serviciu și locuințe pentru personal, permițând continuarea vieții în perioadele de criză, fără a depinde, perioade lungi de timp, de lumea exterioară.

O altă caracteristică importantă a acestui sistem a fost principiul dispersării combinat cu conectivitatea. În loc să se concentreze toată puterea defensivă într-o singură locație, au fost înființate mai multe fortărețe în puncte diferite, astfel încât, dacă una ar fi fost supusă presiunilor, alte fortărețe să poată rămâne operaționale. Aceasta seamănă cu ceea ce studiile militare moderne descriu drept „reziliență a rețelei”, deși termenul modern nu ar trebui aplicat direct unei structuri istorice. Dovezile disponibile sugerează că distribuția fortărețelor a redus probabilitatea prăbușirii simultane a întregului sistem.

Lambesar, a doua cea mai importantă fortăreață din complex, oferă un exemplu clar al acestei strategii. Unul dintre cele mai mari castele din regiune, controla rute vestice importante și, împreună cu Alamut, forma parte din coloana vertebrală a rețelei defensive. Alte fortificații erau poziționate în mod similar pentru a supraveghea văile, trecătorile montane sau rutele de acces.

Totuși, trebuie făcută o distincție între faptele istorice și legende. Există numeroase povești despre metodele de comunicare dintre castele, inclusiv utilizarea focurilor, a semnalelor de fum sau a porumbeilor voiajori, dar multora dintre aceste relatări le lipsesc dovezi arheologice, documente concludente sau documentație contemporană. Din acest motiv, nominalizarea UNESCO nu se concentrează pe astfel de narațiuni, ci pe caracteristici dovedite, cum ar fi arhitectura defensivă, organizarea spațială, gestionarea resurselor de apă și adaptarea la mediul natural.

Un alt motiv pentru durabilitatea acestei rețele a fost adaptarea sa completă la peisajul montan. Arhitecții și inginerii din Alamut au căutat să folosească roca însăși ca parte a fortificațiilor oriunde a fost posibil. În multe locuri, stâncile naturale au înlocuit zidurile artificiale, în timp ce zidurile și turnurile au fost construite doar acolo unde a fost necesar. Această integrare a arhitecturii și a naturii a redus cerințele de construcție și a îngreunat cucerirea.

UNESCO a evidențiat, de asemenea, această caracteristică în declarația sa de Valoare Universală Excepțională, descriind proprietatea ca un exemplu excepțional de adaptare a arhitecturii defensive la peisajul montan al Alborzului, unde mediul natural însuși a devenit parte a designului defensiv.

De la sfârșitul secolului al XI-lea, Alamut a devenit centrul politic, militar, științific și intelectual al ismaeliților nizari. Sediul Bătrânului din Munte. Acest caracter dual, coexistența funcțiilor defensive și culturale, a fost printre principalele motive pentru înscrierea sa pe Lista Patrimoniului Mondial. UNESCO notează că, pe lângă rolul său protector militar, rețeaua a servit și ca centru de cunoaștere, gândire și viață culturală.

În anul 1256, invazia mongolă a dus la căderea Castelului Alamut. Cu toate acestea, sfârșitul rolului său politic nu a marcat sfârșitul semnificației sale istorice. Ceea ce a rămas astăzi sunt dovezi ale unei abordări diferite a apărării, gestionării resurselor și organizării teritoriale.

Castelul Alamut și fortificațiile aferente au fost înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în timpul celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO de la Busan, Coreea de Sud, care a avut loc între 19-29 iulie 2026, devenind a 30-a proprietate a patrimoniului cultural tangibil al Iranului care a primit această desemnare.

Fortificațiile Alamut au fost în cele din urmă cucerite de conducătorul mongol Hulagu Khan în anul 1256 printr-o combinație de presiune militară și manevre diplomatice, după ce acesta a forțat capitularea liderului spiritual ismailit, Bătrânul din Munte, succesorul lui Hassan-i Sabbah.

Timp de secole, Castelul Alamut a fost în mare parte uitat și a revenit în atenția publicului larg abia după publicarea cărții de călătorie din anii 1930 a exploratoarei britanice Freya Stark, ”The Valleys of the Assassins”, Văile Asasinilor. Un exemplar al volumului recent retipărit rămâne un companion popular pentru vizitatorii care explorează regiunea.

După cum vedeți, Iranul nu este incomodat de agresiunea americano-evreiască și își vede de o politică externă normală. Personal, cu toate că îl apreciez pe Donald Trump, cred că prin atacarea Iranului a făcut o prostie mai mare ca el cu toată familia lui cu tot. Cred că a fost intoxicat cu informații false de către rezidenții iranieni din SUA și de către Institut (Mossad).

Am terminat de citit studiul primit de la prietena mea de la CERN. Îi spusesem despre teoria mea, cum că în Cosmos, în Univers, există doar spațiu și viteză, timpul fiind un scalar derivat. Așa că mi-a trimis cele 11 pagini care demonstrează, matematic, că timpul poate fi doar pozitiv și că o călătorie în timp este imposibilă în spațiul nostru inerțial unde viteza limită este viteza luminii. Studiul spune foarte clar că numai în cazul în care se depășește de mai multe ori viteza luminii, timpul, pozitiv, rămâne în urmă.

Paradoxul timpului, nimic nou, pe un vehicul care se deplasează cu de zece ori viteza luminii timpul trece de zece ori mai încet, decât pe Pământ – s-au scris tone de romane SF, s-au turnat filme și seriale pe temă. S-au făcut unele experiențe. De exemplu, cu doi gemeni. Unul a stat un an pe stația orbitală, celălalt pe Pământ. Rezultatele nu au fost concludente. La sfârșitul perioadei starea de sănătate a astronautului era mai proastă decât a fratelui rămas pe Pământ, îmbătrânise la fel, dacă nu chiar mai mult. Se pare că paradoxul timpului apare numai la depășirea vitezei luminii, lucru imposibil astăzi și probabil greu de realizat și în viitorul îndepărtat.

Dar, cei doi semnatari ai studiului, un matematician și un fizician atomist, scot iepurașul din joben! Da, este adevărat, călătoria în timp nu este posibilă, dar este posibilă călătoria în spațiu-timp. Adică, în universuri paralele. Așa că te poți duce într-un univers paralel și să faci acolo ce vor mușchii tăi, fără teama de schimbări în cascadă în aval temporal. Un exemplu din paradoxul timpului spunea că dacă te duci în timp și împiedici pe bunicul tău să o întâlnească pe bunica ta, încetezi instantaneu să exiști.

Fals, spune studiul, călătoria în amontele temporal nu este posibilă. Dar în alt univers, decalat în spațiu și timp, da! Mai sunt două probleme. Energia necesară este enormă, iar tehnologia nu există, nimeni nu a imaginat o mașină a timpului, decât în romane și în filme. Doar niște teorii ale conspirației despre bobinele Tesla.

Bun, bobinele Tesla sunt folosite în teoria conspirației peste tot, la OZN-uri, teleportare, motoare gravitaționale, acum și la mașina timpului! Pentru că bobinele Tesla sunt doar o denumire, fără conținut. Nimeni nu știe cum erau făcute bobinele lui Tesla, sau dacă erau bobine, sau condensatori, sau altceva. Să ne amintim că laboratorul inventatorului a fost distrus de un incendiu și o mare explozie, iar așa zisele lui jurnale s-au dovedit a fi escrocherii ieftine, niciuna din schițele de acolo nu sunt funcționale.

Nimic nu este mai plăcut și mai dătător de speranță decât să fii sigur că mâine mai ai o șansă, pentru că este o altă zi!

BERBEC

Eşti sociabil şi binevoitor, aşa că nu trebuie să faci eforturi mari ca să te adaptezi ritmului zilei, fie că eşti la muncă, fie în vacanţă. Dar, nu-ţi sacrifica micile pasiuni şi plăceri! Astazi ai aproape o zi întreagă de aspecte cosmice favorabile. Pentru un procent mare din Berbeci, cu siguranţă. Profita si gaseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu-ţi mai face atâtea griji, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexă.

Foloseşte cu isteţime resursele tale. O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Planifică-ţi timpul în aşa fel încât să te şi distrezi. Evită semnele de foc! Totuşi, ai configuraţii minore faste, mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, în general. Poţi să cumperi ceva care îţi place şi să fie şi relativ ieftin. O zi aproape bună, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate însemna chiar încercarea de rezolvare a unei situaţii financiare care te punea pe gânduri.

GEMENI

O zi puţin mai dificilă, plină de capcane. Astăzi fii prudent, încearcă să nu calci greşit, nici la propriu, sau la figurat. Nu te lăsa păcălit de cei din jurul tău, nu fii superficial! Plimbarea planetei protectoare Mercur, care este gata să intre în Leu, în umbra grupului de planete grele din Capricorn, nu îţi dă foarte multă libertate de mişcare şi exprimare. Eşti redus la programul zilnic, fie că este vorba de serviciu, distracţie sau vacanţă. Nu încerca să schimbi ceva, astăzi noul, noutatea, chiar călătoriile, excursiile - nu îţi sunt favorabile!

Eşti bine inspirat dar nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Dacă eşti la serviciu, azi evită discuţiile cu şefii! Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea în decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Totuşi, cineva bine plasat îţi arată bunăvoinţă. Nu te repezi să te foloseşti de cleştii nevertebratei care denumeşte zodia ta, sufocând persoana respectivă, ci dă dovadă de loialitate şi bună credinţă!

LEU

Zâmbeşti, eşti surprins plăcut! Propunerile sau veştile pe care le auzi astăzi te fac să crezi că şansa, norocul, e de partea ta. Nu pierde prilejurile oferite, sunt din ce în ce mai rare! Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ si doar sa asculti, iar astăzi este una dintre acele zile. Vei afla o multime de noutati nebanuite, care iti vor fi de folos. Sezi si cugeta, spune o veche zicala din Ardeal, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii şi abia atunci poţi lua o decizie buna!

Astăzi simţi nevoia unei ambiaţe plăcute, a unor oameni care să te înţeleagă şi să te aprobe! O zi favorabilă în ceea ce priveşte legăturile de prietenie, contactele sociale, relaţiile umane. Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi îţi faci planuri cam utopice pentru restul săptămânii şi weekend. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, în cele din urmă.

BALANŢĂ

Eforturi constructive concentrate începând de astăzi. Ai o perioadă bună de afirmare, la serviciu, acasă, sau în vacanţă. Poţi să fii chiar tu uimit de cât de apreciat şi popular eşti! O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te-au făcut să te îndoieşti de un prieten. Adică ţi se pune pata şi n-o să te potoleşti până n-o să afli adevărul-adevărat, ca şi când ar exista aşa ceva pe lumea asta! De obicei trădările astea sunt pur fictive şi fac parte din paranoia ta cotidiană bine temperată. Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine!

Astăzi faci tot posibilul ca să te achiţi onorabil de sarcinile de serviciu şi de obligaţiile sociale.Te poţi lansa fără grijă în noi proiecte profesionale, sau noi cuceriri sentimentale. A doua parte a zilei este favorabilă ieşirii cu prietenii la un suc, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Însă nu trebuie să uiţi că Saturn din Capricorn, retrograd, indică şi că unele lucruri întârzie. De obicei cele pe care le aştepţi cu nerăbdare.

SĂGETĂTOR

Dimineaţa evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi, nu te grăbi. Unele lucruri, sau evenimente pot întârzia astăzi din cauze obiective, nu este nimic personal! Evita dezamagirea fiind mai pragmatic in relaţiile cu colegii, dacă eşti la serviciu, sau cu anturajul dacă eşti în vacanţă. Atenţie la solicitarea nervoasă, la stres, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative despre pandemie şi filme extrem de violente!

Poţi să contezi pe relaţiile tale sociale, de prietenie. Primeşti un sfat, un ajutor preţios, care te pune pe o pistă profitabilă. Să nu uiţi să mulţumeşti şi să te revanşezi cu eleganţă! Neliniştea si nerăbdarea proprii naturii tale sunt pe cale sa-ti joace o festa. Trebuie sa ai răbdare si sa astepti, altfel strici totul! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuraţii slabe şi cam confuze, voinţa si determinarea care te-au caracterizat în ultimul timp incep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre!

VĂRSĂTOR

Astăzi nu ezită să discuţi, să negociezi, până la cele mai mici detalii, dacă este vorba despre interesele tale. Nu lăsa loc la interpretări şi nu te baza pe înţelegerea celor cu care discuţi! De azi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala. Luna este un generator de idei fanteziste şi trăznite, idei pe care, se pară că nu te gândeşti mult ca să le pui în practică. Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută: şefii sau patronii te pot aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări, sau poţi fi foarte popular în anturaj, dacă eşti în vacanţă.

Exprimă-te liber, fă-ţi simţită prezenţa, prin vorbe şi atitudine, fie că eşti la serviciu, sau în vacanţă. Circumstanţele sunt de partea ta şi poţi să-ţi arăţi bunele intenţii şi simpatia! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Astăzi rezolvi cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva mai multe decât o atitudine încruntată, agresiva şi neplăcută!