Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 august 2026

3 august

Pe 3 august s-au născut P.D. James, Leon Uris, Stanley Baldwin, James Hetfield, Dana Dogaru.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Isaachie, Dalmat şi Faust, Salomeea şi Teodora din Tesalonic.

Nimic în „Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 3 august 1936 a fost că atletul negru, afro-american, cum se spune astăzi politic corect, Jesse Owens a câştigat medalia Olimpică de Aur la săritura în lungime la Olimpiada de la Berlin. Apoi, până pe 5 august, Owens ia aurul la 100 şi 200 metri.

Acest lucru contrazicea superioritatea albă ariană, teorie atât de dragă naziştilor la putere, pe atunci, în Germania. Ştiţi ce a născocit Joseph Goebbels, Ministrul Propagandei? Ei bine, naziştii au susţinut că negrul nu era chiar negru, stând atâta timp între albi, dar imita foarte bine ceea ce văzuse la colegii lui albi, americani şi că având picioare mai lungi, semn de atavism şi inferioritate rasială, a reuşit să câştige. În definitiv, spunea Goebbels, negroteiul este doar o mare maimuţă care imită!

Bunul Jesse Owens a plecat zâmbind larg de pe aeroportul din Berlin. Avea agăţate de gât toate medaliile de aur şi în braţe o mare şi drăguţă maimuţă de pluş de culoare... albă!

Discriminarea pe baze rasiale este o prostie. O întrece doar discriminarea religioasă. Sigur, rasele există, este o evidenţă şi Contele Arthur de Gobineau avea dreptate. Dar, după părerea mea, nu se poate face un clasament, o clasificare să spui de exemplu că europenii sunt mai deştepţi decât chinezii! Bine şi chiar dacă este aşa, la ce le foloseşte, vorba bancului! Rasele, oamenii sunt diferiţi, doar! Cu o condiție, fiecare să stea în casa lui, în țara lui. Vedeți ce se întâmplă în Ceuta, unde ”migranții” sunt o forță de ocupare a unui teritoriu spaniol, de către Maroc.

Dar toţi, toţi oamenii, dacă îi întrebi, doresc cam aceleaşi lucruri: pace, confort, sănătate, o viaţă frumoasă şi bunăstare, o slujbă bună şi o activitate care să aducă satisfacţii, prieteni buni, copii frumoşi şi inteligenţi, o familie iubitoare şi unită, călătorii plăcute...

Nu suntem chiar aşa de diferiţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Şi aşa vă răspund la una dintre întrebările domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi: de ce nu explic problemele legate de Islam, doar am fost atâţia ani acolo, ba am mai şi studiat istoria Islamului. Aveţi dreptate, sunt luări de poziţie de tot râsul în această problemă, dar trebuie să vă spun, de la început, că adevărul nu o să vă placă. Aţi fost învăţaţi prea mult timp cu minciunile!

În noaptea de 3 spre 4 august 1983 am ajuns în Iran. M-a întâmpinat multimiliardarul Molavi cu o limuzină albă, un Cadillac cum numai în filme văzusem. În noaptea aceea am dormit la el acasă, aveam unele lucruri de stabilit, într-un lux sofisticat, decent şi spartan totodată, expresia celei mai mari bogăţii posibile. M-am despărţit de tovarăşii mei de călătorie, şeful de şantier, şeful serviciului tehnic şi topometristul principal al lucrării.

A doua zi, în timp ce mi se duceau bagajele la hotelul „Nader” un hotel mic şi plăcut în centrul Teheranului, aproape de sediul lui Molavi, unde fuseseră cazaţi colegii mei, am fost întrebat ce vreau să vizitez în Teheran. "Librăriile" am spus repede! Molavi a zâmbit, cum numai el ştia, cu ochii şi înălţându-se pe vârfuri m-a strâns în braţe.

Şoferul lui m-a depus în faţa librăriei Hachette pe Kharim Khan-e-Zand. Era foarte aproape, la câteva blocuri distanță de sediul lui Molavi. Am intrat. Imensă! Două ore m-am plimbat prin ea şi nu ajunsesem la etaj. Dar ceva mi-a atras atenţia: un perete întreg plin de rafturi, mereu şi mereu cu aceeaşi carte. În toate limbile posibile, în toate ediţiile: "Stăpânul Inelelor"!

O să mă gândesc la un concept care să pună laolaltă "Star Wars", "Lord of the Rings" şi "Gone with the Wind"! Credeţi că este imposibil? Nu, toate vorbesc despre dreptate, nobleţe şi proprietate – la scopuri înalte, corecte şi cinstite la care se poate ajunge numai prin curaj şi sacrificiu!

Îmi este foarte uşor să vorbesc, să analizez situaţiile din Orient. Am fost acolo. Mult timp. Ştiu. Am surse. Vedeţi, informaţiile din presă despre Orient sunt de genul asasinatelor din State. „Vine un tip cu o mitralieră şi împuşcă douăzeci de persoane!” Punct. De ce a venit omul ăla cu puşca, ce motive a avut, de ce i-a împuşcat tocmai pe oamenii ăia? Haide-haide nu toţi sunt nebuni, sau drogaţi! De fapt, nebunii sau drogaţii nu trag precis cu o armă, nu prea fac victime, este confirmat de experţi! Cam aşa sunt şi informaţiile agenţiilor de ştiri şi analizele din presă despre Orient şi Iran!

Ca să nu uit, o să scriu acum. Fetița mea mi-a spus că este un serial italienesc, drăguț, pe Netflix, cu subiect astrologic: ”An astrological guide for broken hearts”. Știți ceva despre el?

Poate o să abordez temele pe care le-aţi menţionat, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Poate, nu! Doar scriu un pamflet astrologic, o poveste cu zodii, nimic politic, nimic de relaţii internaţionale. Doar, istorii cu pilde, poveşti şi eu sunt un Nastratin Hogea şi asta nu numai până mâine, când o-bli-ga-to-riu este o altă zi, ci mereu, cât mă va ţine Domnul!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 august 2026

Poziţia lui Marte, guvernatorul zodiei, indică mici schimbări, o dinamică sporită, printre care o veste care îţi face plăcere şi una care te pune pe gânduri, într-o zi lungă şi obositoare!

Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile toată lună, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Sanatatea este bunicica, cine oare este complet sănătos in zilele astea bolnave?

TAUR

De dimineaţă e bine să eviţi subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte programul tău şi unele neînţelegeri cu cei din jurul tău. Posibile disensiuni, dar care pot fi evitate prin iscusinţă!

Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate. Un incident neplăcut, sau o gafa monumentala, pot fi evitate cu prudenţă şi respectarea regulilor jocului. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, sau de vacanţă te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema nu se rezolvă astăzi, mai ai răbdare.

O zi de rutină, care, poate, te plictiseşte, dacă nu ar fi problemele care apar pe la prânz. Pare a fi vorba de o criză, dar atenţie mărită, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală!

Adică să încerci să pui o ierarhie firească în camera ta, la serviciu, sau la hotel, unde activezi sau eşti în vacanţă, sau chiar în anturaj. Un prilej, o oportunuitate pe care nu trebuie să o scapi mai pe seară, mai ales că este în ciuda sau chiar în paguba unui nesuferit dintr-o zodie de foc. Este un armistiţiu înainte ca săptămâna viitoare să o iei de la capăt. Dar este în avantajul tău.

RAC

Evită, mai ales dimineaţa, discuţiile seriose şi strategice cu şeful, cu partenerul, în familie, despre viitor şi posesiuni comune. Cu un compliment şi un zâmbet poţi îmbunătăţi relaţia!

Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar. Eşti obosit şi ai nevoie de un răgaz. Oferă-ţi seara acesta ca să te relaxezi. Competiţia este bună dar nu trebuie să stoarcă din tine ultima picătură de energie. Mai mult fair-play nu a omorât pe nimeni!

Ceva griji în plus la serviciu, sau pe plajă, în vacanţă. Tensiune pentru nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Dar, eşti bine dispus cu Soarele în domiciliu, în zodia ta.

Pentru că este vremea planurilor de vacanţă, dar şi timpul pregătirii pentru un alt sezon, care se apropie vrând-nevrând. Incep să se lămurească unele probleme legate de bani. Dar ceea ce este caracteristic perioadei în cauză, ca şi pe termen mai lung este dorinţa ta de schimbare. Nimic nou sub soare, patronul tău, by the way… sau totul este nou şi îmbietor!

FECIOARĂ

O zi plăcută de cumpărături sau de excursii, dacă eşti în vacanţă. Nu-ţi fă niciun program. Lasă lucrurile să se întâmple, să se desfăşoare după cum stabilesc cei din jurul tău, familia.

O veste care se vrea senzatională, dar nimic interesant, până la urmă. Intalniri care iti fac placere. Curiozitatea ta înnăscută te împinge înainte, către noi orizonturi. Nu trebuie să fie neapărat expediţii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca şi spaţiile savanei africane. Constelaţia internă a omului, motivaţiile şi influenţarea lui, ce imens spaţiu de explorare!

Nu da curs propunerilor dinamice, energice, extravagante, relaxează-te şi nu te implica. Stelele recomandă o carte bună sau un film nou. Sau o plimbare în parc şi o vorbă, un suc la terasă!

Vremea toridă, dar capricioasă te avantajeaza si te inspira să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău.

SCORPION

Este ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii, mai ales de relaţii umane. Lasă timpul să lucreze. Încăpăţânarea unora e învinsă doar de timp!

Nu este o zi în care sa faci schimbari esentiale. Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu.

Dimineaţă urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Nu ai ce să îţi reproşezi, faci tot ce poţi! Este evident că nu poţi să faci ceea ce nu poţi, lasă pretenţiile exagerate!

O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi se vor dovedi foarte profitabile. Trebuie sa dai curs generozitatii care te caracterizează. Generozitate bine investita, care va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti.

CAPRICORN

Situaţii noi te obligă astăzi să reacţionezi repede, să cauţi informaţii şi specialişti, fie că eşti în vacanţă, sau la serviciu. Nu este nimic rău, doar ai derapat într-un domeniu necunoscut!

Daca cauţi ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa gasesti incepând de astăzi. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate bune. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Seara este moderat prielnică, dar cu grijă, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

Dimineaţa eşti distrat şi te concentrezi cu greutate. Poate căldura este de vină, poate planurile tale prea sofisticate. Ia o pauză şi vezi cum poţi să împaci pretenţiile cu posibilităţile!

Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar, doar suntem în post. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

PEŞTI

Ca de obicei, dai dovadă de un spirit de organizare model, fie că e vorba de jocuri de vacanţă, fie de un proiect nou la serviciu. Eşti motivat şi energic şi vrei să păstrezi starea de bine!

Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi interesele. Nu specula nimic financiar. Nu te speti cu munca pentru alţii şi nu fă eforturi, că nu eşti la ocnă! Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime. Nu ai ceda la părerea ta, în ruptul capului! Ca să nu-ţi rupă cineva capul, pregăteşte-ţi o ieşire onorabilă, planul “B”!