Fâșia Gaza a fost lovită duminică de noi atacuri aeriene efectuate de aviația militară israeliană, marcând a doua zi consecutivă de bombardamente intense. În urma acestor raiduri, cel puțin 15 palestinieni și-au pierdut viața, conform datelor furnizate de cadrele medicale locale. Escaladarea militară are loc într-un moment tensionat, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump anunțase progrese semnificative în aplicarea acordului de încetare a focului negociat anul trecut, notează agențiile de presă Reuters.

Raidurile aeriene au început încă de la primele ore ale dimineții, când avioanele de luptă au atacat ținte din mai multe zone cheie ale enclavei. Au fost vizate orașul Gaza din nordul regiunii, localitatea Deir al-Balah din centru, dar și orașul Khan Younis, situat în sud.

Potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Palestina, bilanțul tragic al acestei zile reprezintă cel mai ridicat număr de victime înregistrat într-un singur interval de 24 de ore din ultimele săptămâni. Printre persoanele care și-au pierdut viața se numără și familii întregi, inclusiv copii.

Noul val de bombardamente vine la scurt timp după o declarație făcută joi de Donald Trump, care generase optimism la nivel internațional. Liderul de la Casa Albă susținea că militanții grupării Hamas și reprezentanții altor fracțiuni înarmate ar fi fost de acord să depună armele. Afirmația sa alimentase speranțele privind o posibilă cotitură decisivă în eforturile diplomatice menite să pună capăt confruntărilor armate.

În cursul zilei de duminică, ministrul israelian al Energiei, Eli Cohen, membru în cabinetul de securitate condus de premierul Benjamin Netanyahu, a oferit clarificări cu privire la poziția guvernului israelian. Acesta a lăsat să se înțeleagă că grupării Hamas i se va oferi șansa de a se dezarma, însă s-a arătat rezervat în privința unui rezultat pozitiv.

„Sunt foarte sceptic”, a precizat Eli Cohen în legătură cu posibilitatea ca dezafectarea armamentului să se realizeze pe cale pașnică.

Demnitarul a adăugat, într-un interviu acordat postului de radio al armatei israeliene, că în prezent nu există niciun acord pentru sistarea operațiunilor militare asupra Fâșiei Gaza. Totodată, acesta a subliniat că este necesar ca Israelul, care controlează deja aproximativ 70% din suprafața enclavei, să preia controlul teritorial complet în situația în care Hamas va refuza dezafectarea structurilor sale militare.