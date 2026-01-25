Orașul cu un singur bloc. Viața unei comunități care trăiește sub același acoperiș

Situat între fiordurile adânci și munții acoperiți de zăpadă ai Alaskăi, orașul Whittier se remarcă printr-un peisaj sălbatic impresionant și printr-o particularitate urbană neobișnuită, întreaga populație a orașului trăind într-un singur bloc masiv, care adăpostește locuințe, magazine, birouri și facilități comunitare. Clădirea sub care toti locuitorii locuiesc sub acelasi acoperis, a fost fondată în perioada Războiului Rece, astfel Whittier oferă turiștilor și aventurierilor o combinație rară între izolare și frumusețea naturală. Accesibil printr-un tunel care traversează munții și prin portul său pitoresc, orașul reprezintă o experiență autentică, unde comunitatea trăiește în armonie cu peisajul spectaculos din jur.

Ascuns între munți și nori, pe țărmul sudic al Alaskăi, Whittier este un orășel cu doar 260 de locuitori, remarcabil printr-un detaliu unic la nivel mondial. Întreaga populație trăiește, lucrează și socializează în aceeași clădire. Clădirea Begich Towers, ridicată în perioada Războiului Rece care are 14 etaje, găzduiește nu doar apartamente, ci și un magazin alimentar, un oficiu poștal, o clinică medicală, o biserică și chiar secția de poliție, oferind locuitorilor toate serviciile esențiale într-un singur loc.

Pentru locuitorii din Whittier, viața în interiorul acestei clădiri multifuncționale combină izolația specifică regiunii cu apropierea între vecini. Spațiile comune încurajează interacțiunea, iar evenimentele de cartier, de la grătare la sărbători locale, mențin o atmosferă de comunitate strânsă, în timp ce organizarea este vitală într-un climat subarctic, unde ninsorile și vânturile puternice pot bloca accesul în afara clădirii săptămâni întregi.

Povestea orașului a început cu mult înainte de apariția complexului Begich Towers, când zona era folosită de nativii americani din tribul Chugach ca punct de trecere între Prince William Sound și interiorul Alaskăi, o rută naturală esențială pentru comerț. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, armata americană a descoperit potențialul strategic al locului, iar înconjurat de munți și frecvent acoperit de nori, Whittier a devenit un port ideal, aproape invizibil din aer, pentru operațiunile militare.

Construcția Căii Ferate Federale în 1943 a consolidat și mai mult importanța orașului, transformându-l într-un nod logistic pentru transportul de trupe și materiale. Două clădiri au rămas simboluri ale acelei perioade, Buckner Building, astăzi abandonată, cândva numită „un oraș sub un singur acoperiș”, și Begich Towers, care reprezintă în prezent centrul vieții comunitare din Whittier.

În 1964, Whittier a fost lovit de cutremurul de Vinerea Mare, cel mai puternic seism din istoria Americii de Nord, care a avut loc la 5:36 p.m. pe 27 martie și a provocat moartea a 13 persoane, precum și pagube de peste 5 milioane de dolari. Mișcarea seismică, care a durat aproximativ trei minute, a devastat malul orașului și facilitățile portuare, prin tasarea terenului, șocuri seismice și alunecări de teren care au generat distrugeri și incendii care au mistuit rezervoarele de combustibil.

Multe clădiri și facilități au fost complet distruse sau avariate parțial. Hodge Building, blocul de 14 etaje construit pe nisip și pietriș, a suferit daune moderate, în timp ce Buckner Building, de șase etaje și ridicat pe stâncă, a fost doar ușor afectat. În ciuda distrugerilor, comunitatea s-a refăcut, iar în 1969 Whittier a fost încorporat oficial ca oraș civil, continuând să funcționeze ca port terminal pentru Alaska Railroad la capătul vestic al Passage Canal, potrivit usgs.gov.

Așezat la capătul Passage Canal, Whittier oferă priveliști spectaculoase asupra Munților Chugach și ale apelor din Prince William Sound. Zona face parte din Pădurea Națională Chugach, a doua ca mărime din Statele Unite, unde trăiesc vidre de mare, foci și balene cu cocoașă, conferind orașului o valoare ecologică și turistică deosebită.

Climatul orașului este marcat de o cantitate anuală de aproape 5.000 de milimetri de precipitații, ceea ce îl face unul dintre cele mai umede locuri din Statele Unite. Iernile sunt reci, dar blânde datorită influenței oceanului, iar verile răcoroase atrag turiști pasionați de drumeții, caiac și observarea faunei sălbatice, transformând Whittier într-o destinație unică pentru iubitorii de natură și aventură.

Accesul în Whittier se realizează prin Tunelul Memorial Anton Anderson, o realizare inginerească de 4 kilometri care leagă orașul de restul Alaskăi. Tunelul, cu o singură bandă, este cel mai lung tunel rutier din America de Nord și alternează traficul de trenuri și automobile după un program strict, asigurând astfel atât transportul rutier, cât și feroviar în condiții de siguranță.

Deschis traficului auto în anul 2000, tunelul a transformat complet accesibilitatea localității, atrăgând anual peste 700.000 de vizitatori. Astăzi, Whittier funcționează ca un punct de plecare important pentru croazierele din Prince William Sound și servește ca port esențial pentru pescuit și transport comercial, consolidându-și rolul strategic în regiune și contribuind la economia locală.