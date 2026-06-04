HAI România! Mafia Insolvenței în Moldova: Cum rămân oamenii fără case și afaceri peste noapte







Falimente regizate, atacuri raider mascate sub proceduri legale și sute de oameni de bună-credință lăsați pe drumuri – fără bani și fără apartamente. Acesta este peisajul sumbru al sistemului de insolvabilitate din Republica Moldova, analizat în acest interviu cu detalii din culisele comisiilor și grupurilor de lucru parlamentare. Aflăm cum o mână de administratori autorizați (un nucleu redus, dar extrem de influent) au ajuns să gestioneze fiecare câte 50, 100 sau chiar 200 de dosare de insolvență concomitent.

Este oare fizic posibil sau vorbim despre o schemă bine pusă la punct, în complicitate cu unii judecători, pentru a subevalua bunurile și a scoate banii în buzunarele proprii? Urmăriți o discuție tranșantă despre sesizarea depusă la Curtea Constituțională, reacția (sau lipsa de reacție) a Ministerului Justiției, CNA și Procuraturii în ultimii 3 ani, dar și despre cum au fost distruse sau vândute pe bani mărunți proprietățile de stat (terenuri din Chișinău, fântâni arteziene din Soroca sau Bălți).

Nu uitați să vă abonați, să dați un LIKE și să lăsați în comentarii părerea voastră: Ați fost vreodată afectați de o procedură de insolvență frauduloasă? #insolvabilitate #reformaJustitiei #RepublicaMoldova #atacRaider #coruptie #parlament #stiriMoldova