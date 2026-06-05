Evenimentele de la Constanța, descrise pas cu pas de MAI

Reprezentanții MAI au prezentat o descriere amănunțită a evenimentelor care au pus România, pe jar, vineri, 5 iunie, din cauza exploziei unei drone le Constanța.

În data de 05.06.2026, în jurul orei 06:20, la nivelul Gărzii de Coastă, s-a primit o informare din partea ARSVOM (Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare), cu privire la faptul că, în Dana 78, Port Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă. Au fost informate BREO (Brigada Radioelectronică și Observare “Calatis”), Comandamentul Componentă Navală (MApN) și SRI.

Totodată, s-a relaționat cu Autoritatea Navală Română pentru restricționarea traficului naval în Portul Constanța, respectiv cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța pentru securitatea portuară. De asemenea, o echipă din cadrul Grupului de Nave Constanța s-a deplasat în zonă pentru izolarea perimetrului până la sosirea forțelor din cadrul partenerilor instituționali.

Imediat dupa identificarea dronei, MApN a luat legatura cu omologii ucrainieni, care au confirmat ca au pierdut controlul operarii a patru drone. Si celelalte trei drone s-au autodetonat – doua in larg si a treia in afara portului, confirmarea acestor evenimente venind atat de la partea ucrainieana cat si din datele obtinute de autoritatile romane . Autoritatile romane au solicitat autoritatilor ucrainiene sa transmita notificari partii romane de indata in situatii similare care pot genera riscuri la adresa Romaniei.

Ministrii de Aparare si Interne au solicitat omologilor ucrainieni o consultare in sistem video-conferinta.

Imediat după sesizare echipe specializate din cadrul MApN, SRI și Poliția de Frontieră, s-au deplasat la fața locului. S-a demarat procedura de analiză a dronei, iar în jurul orei 10.25, urmare a activităților specifice, a fost detectat un semnal de autodistrugere. S-au luat măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port și pentru stabilirea unei zone de siguranță de 1 kilometru; 10:28 - drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere; 10:29 - a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Constanța. Până în momentul de față nu au fost înregistrate victime; 10:32-11:30 - au fost efectuate 6 apeluri la numărul unic de urgență 112, care sesizau explozii și bubuituri sau cereau explicații; 10:45 – o navă comercială, aflată la 145 km (80 mile marine) Est Constanța, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanță de 10 mile marine (18 km) față de aceasta; 10:54 - a fost ridicat Elicopterul SMURD CT pentru susținerea intervenției; 11:05 - polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, aflați la bordul unui mijloc de mobilitate navală, au observat o posibilă explozie în afara portului Constanța; 11:21 - a fost transmis mesaj RO-ALERT, evacuare zonă pe o rază de 1 km, în zona costieră a Portului Constanța; 11:29 - a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru județele Constanța și Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenție și îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situația observării dronelor; 11:50 - a fost ridicat Elicopterul Black Hawk nr. 275 din județul Tulcea pentru cercetare-observare în zona Sulina – Vama Veche; 13.50 – s-a început evacuarea preventivă pentru următoarele zone: faleza cazinoului, stațiunile Costinești ( plaja) , Vama Veche , Mamaia și toți operatorii economici din zona litoralului; 14:35 - Portul Constanța, Dana 78 - a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.

Pentru asigurarea intervenției în sprijinul cetățenilor, au fost dispuse imediat următoarele măsuri: evacuarea populației izolarea perimetrului restricționarea traficului cercetarea la fața locului. Pentru implementarea acestor măsuri au acționat, în dinamică, cadrele MAI, MApN și SRI. Ministrul Afacerilor Interne a dispus secretarului de stat Raed Arafat deplasarea, în regim de urgență, la Constanța pentru a coordona acțiunile. Prin Centrul Național de Conducere Integrată de la Ministerul Afacerilor Interne s-a asigurat relaționarea interinstituțională între Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Ministerul Apărării Naționale. Dupa dubla confirmare ca toate cele patru drone ucrainiene s-au autodistrus si nu mai reprezinta vreun pericol, masurile de evacuare a populatiei au fost oprite.

* 80 de cadre ale ISU Constanța; * 8 autospeciale pentru stingere cu apă și spumă (ASAS); * 11 echipaje SMURD tip B2; * 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM); * 1 echipaj CBRN; * 1 motocicletă SMURD; * 1 autospecială pentru intervenții cu scafandri; * 1 autospecială de primă intervenție și comandă (ASpISI); * 1 echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM); * 1 container multirisc; * un Punct Medical Avansat categoria I; * ⁠16 jandarmi; * ⁠33 polițiști; * ⁠42 polițiști de frontieră, cu trei ambarcațiuni.

Grupa operativă de comandă de la Ministerul afacerilor Interne rămâne activă până la eliminarea oricărui risc.