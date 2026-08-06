Prognoza meteo, 6 august. Vremea se menține deosebit de fierbinte în cea mai mare parte a țării. Valul de căldură rămâne intens și persistent, generând caniculă și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în multe zone.

Valorile maxime ale zilei vor oscila între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în nord-vestul Munteniei, ajungând până la pragul de 40…41 de grade în Câmpia de Vest.

Nopțile vor aduce o atmosferă apăsătoare. Temperaturile minime se vor încadra între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24…25 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral, configurând o noapte tropicală mai ales în zonele din vestul, sudul și estul țării.

Deși cerul va fi variabil în prima parte a zilei, după-amiaza și seara vor aduce manifestări severe de instabilitate atmosferică. Zonele vizate sunt în special nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și regiunile montane.

Sunt așteptate perioade cu intensificări puternice ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h, iar pe arii restrânse chiar de peste 80 km/h. Tabloul meteo va fi completat de averse torențiale, descărcări electrice frecvente și, izolat, grindină de mici dimensiuni, de 1…2 cm.

Cantitățile de apă vor cădea în intervale scurte de timp, de doar 1…3 ore, acumulându-se 15…20 l/mp. La munte, pe arii restrânse, cantitățile pot ajunge la 30…50 l/mp. Spre sfârșitul intervalului, în depresiuni se va semnala izolat ceață.

În Capitală, valul de căldură se va menține la fel de intens. Canicula va fi persistentă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, accentuând senzația de disconfort termic.

Mergând spre valorile termice, temperatura maximă se va situa în jurul a 37…38 de grade, iar minima nu va coborî sub 19…21 de grade, asigurând condiții de noapte tropicală.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza vor apărea înnorări temporare. Vor fi condiții pentru intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 60…80 km/h, însoțite de averse ce pot acumula 5…10 l/mp, izolat peste 15 l/mp, și descărcări electrice.