Prognoza meteo, 6 octombrie. Maxime de până la 28 de grade

Prognoza meteo pentru marți, 6 octombrie, indică temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Noaptea, valorile vor scădea puternic, iar în depresiunile din Carpații Orientali sunt posibile temperaturi negative și condiții de brumă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marți vremea va fi predominant frumoasă și caldă în cea mai mare parte a României. Cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în celelalte regiuni.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante în cea mai mare parte a teritoriului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării, în timp ce temperaturile vor fi mai scăzute în zonele depresionare și pe litoral.

Chiar dacă după-amiaza va aduce valori ridicate pentru această perioadă din an, diferențele dintre zi și noapte vor fi importante.

Temperaturile minime vor coborî între 2 și 12 grade Celsius. În depresiunile din Carpații Orientali se pot înregistra valori de până la -2 grade.

În aceste zone, spre sfârșitul nopții și în primele ore ale dimineții, vor exista condiții pentru apariția brumei. Izolat se va forma și ceață, în special în depresiuni și în zonele joase.

În Capitală, prognoza meteo indică o zi frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 25-26 de grade Celsius, valori ridicate pentru începutul lunii octombrie.

Pe timpul nopții, vremea se va răci considerabil. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 5 și 8 grade Celsius.

Episodul de vreme caldă nu se va încheia odată cu ziua de marți. Estimările ANM pentru intervalul următor arată că temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru prima decadă a lunii octombrie și în zilele următoare.

În perioada 5-8 octombrie, în mai multe regiuni ale țării sunt estimate maxime de aproximativ 25-28 de grade Celsius. O răcire a vremii este posibilă spre 9 și 10 octombrie, când temperaturile diurne vor începe să scadă.

Tot atunci va crește și probabilitatea de apariție a precipitațiilor în unele regiuni. Până atunci însă, ziua de marți, 6 octombrie, va aduce vreme în general stabilă, temperaturi ridicate în timpul zilei și nopți reci, mai ales în centrul țării și în depresiuni.