Jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.890 de lei, în urma incidentelor înregistrate la meciul dintre România și Suedia, disputat luni seara pe Arena Națională.

Potrivit Jandarmeriei, cele două sesizări penale vizează încălcarea legislației privind regimul materiilor explozive, respectiv a prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

În timpul partidei din Liga Națiunilor, forțele de ordine au constatat mai multe încălcări ale legislației, pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale. În total, 11 persoane sau entități au fost sancționate, valoarea amenzilor ajungând la 3.890 de lei.

Una dintre cele mai mari sancțiuni, în cuantum de 2.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază și protecție. Potrivit Jandarmeriei, firma nu și-ar fi respectat obligațiile care îi revin în cadrul evenimentului sportiv.

În cazul uneia dintre persoanele sancționate, jandarmii au dispus și o măsură complementară. Aceasta nu va avea acces la competițiile sportive timp de un an.

Autoritățile precizează că verificările nu s-au încheiat. Jandarmii continuă cercetările pentru identificarea altor persoane care ar fi încălcat prevederile legale în timpul meciului și pentru luarea măsurilor care se impun.

Partida România – Suedia s-a disputat luni seara, pe Arena Națională, în cadrul Ligii Națiunilor. Naționala României a fost învinsă cu scorul de 0-1, într-un meci în care singurul gol al întâlnirii a fost marcat de suedezul Viktor Gyökeres în minutul 13.

Rezultatul a reprezentat un nou eșec pentru reprezentativa României în actuala ediție a competiției. După partida de pe Arena Națională, atenția autorităților s-a concentrat și asupra incidentelor produse în timpul evenimentului sportiv.

Jandarmeria anunță că va continua verificările pentru stabilirea tuturor situațiilor în care au fost încălcate normele legale. Eventualele persoane identificate ulterior vor putea fi sancționate, în funcție de faptele constatate și de prevederile legale aplicabile.