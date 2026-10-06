Sport

Incidente la România-Suedia: două dosare penale și 11 amenzi după meciul de pe Arena Națională

Incidente la România-Suedia: două dosare penale și 11 amenzi după meciul de pe Arena NaționalăSursa foto: INQUAM
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.890 de lei, în urma incidentelor înregistrate la meciul dintre România și Suedia, disputat luni seara pe Arena Națională.

Dosare penale după meciul România - Suedia

Potrivit Jandarmeriei, cele două sesizări penale vizează încălcarea legislației privind regimul materiilor explozive, respectiv a prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

În timpul partidei din Liga Națiunilor, forțele de ordine au constatat mai multe încălcări ale legislației, pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale. În total, 11 persoane sau entități au fost sancționate, valoarea amenzilor ajungând la 3.890 de lei.

Una dintre cele mai mari sancțiuni, în cuantum de 2.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază și protecție. Potrivit Jandarmeriei, firma nu și-ar fi respectat obligațiile care îi revin în cadrul evenimentului sportiv.

Mașină electrică sau hibridă? Ce merită să-ți iei în 2026
Mașină electrică sau hibridă? Ce merită să-ți iei în 2026
ANAF anunță schimbări la notificările pentru contribuabili. Ce va face fiscul
ANAF anunță schimbări la notificările pentru contribuabili. Ce va face fiscul

Interdicție pe stadioane pentru suporterii turbulenți

În cazul uneia dintre persoanele sancționate, jandarmii au dispus și o măsură complementară. Aceasta nu va avea acces la competițiile sportive timp de un an.

Autoritățile precizează că verificările nu s-au încheiat. Jandarmii continuă cercetările pentru identificarea altor persoane care ar fi încălcat prevederile legale în timpul meciului și pentru luarea măsurilor care se impun.

sursa: arena-natională.ro

România, al patrulea eșec consecutiv

Partida România – Suedia s-a disputat luni seara, pe Arena Națională, în cadrul Ligii Națiunilor. Naționala României a fost învinsă cu scorul de 0-1, într-un meci în care singurul gol al întâlnirii a fost marcat de suedezul Viktor Gyökeres în minutul 13.

Rezultatul a reprezentat un nou eșec pentru reprezentativa României în actuala ediție a competiției. După partida de pe Arena Națională, atenția autorităților s-a concentrat și asupra incidentelor produse în timpul evenimentului sportiv.

Jandarmeria anunță că va continua verificările pentru stabilirea tuturor situațiilor în care au fost încălcate normele legale. Eventualele persoane identificate ulterior vor putea fi sancționate, în funcție de faptele constatate și de prevederile legale aplicabile.

Stiri calde

07:50 - Discurs istoric la Atena! Marco Rubio dă de pământ cu globalismul și cere Europei să se trezească

07:43 - Trump anunță că petrolul se va ieftini „curând”

07:32 - Trei zodii pot întâlni iubirea pe 8 octombrie. O zi cu surprize în plan sentimental

07:27 - Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea Guvernului. Programul întâlnirilor de joi, 8 octombrie

07:20 - OMS acuză Kremlinul de mușamalizare: „Nu avem tabloul complet!” Panică după moartea suspectă de ciumă în Rusia

07:14 - Trump ar putea relua atacurile în Iran înainte de alegeri

HAI România!

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica israeliană”

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica isra...

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Proiecte speciale