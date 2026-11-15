Finalul meciului de fotbal dintre România și Polonia (2-1), disputat sâmbătă seară pe Arena Națională, a fost marcat de momente de panică și violență. Potrivit unui comunicat transmis de Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pe parcursul desfăşurării partidei şi în special la momentul defluirii suporterilor, au fost înregistrate incidente grave între fanii echipei oaspete şi forţele de ordine.

Reacția violentă a suporterilor polonezi a izbucnit din cauza nemulțumirilor legate de timpul de așteptare impus pentru părăsirea incintei stadionului. Situația a escaladat rapid, unii dintre suporteri recurgând la gesturi extreme: au folosit un extinctor și au aruncat cu garduri metalice direct spre efectivele de jandarmi prezente în zonă.

Pentru a gestiona situația tensionată și pentru a proteja integritatea fizică a celorlalte persoane prezente în zonă, trupele de jandarmi au fost nevoite să intervină ferm. Forțele de ordine au utilizat materialele din dotare, respectiv substanţe iritant-lacrimogene, pentru a dispersa grupurile agresive și a restabili ordinea publică.

În urma acestor confruntări, un număr total de 105 persoane, majoritatea suporteri ai reprezentativei Poloniei, au fost ridicate și conduse la secţiile de poliţie în vederea stabilirii exacte a situaţiei de fapt şi a dispunerii măsurilor legale care se impun. Din totalul persoanelor vizate, 5 erau cetățeni români.

Verificările efectuate ulterior de către autorități au scos la iveală măsurile dispuse față de persoanele conduse la secții:

74 de persoane sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 4/2004, constând în opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice în contextul desfăşurării unei competiţii sau al unui joc sportiv;

O persoană este cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995, privind deţinerea şi folosirea fără drept a articolelor pirotehnice;

25 de persoane nu au făcut obiectul unor măsuri legale, în urma verificărilor efectuate.

Reprezentanții Poliției și ai Jandarmeriei au precizat că activitățile specifice continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs incidentele şi pentru dispunerea măsurilor legale suplimentare, după caz.

Pe teren, partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu succesul echipei naționale a României, care a învins selecţionata Poloniei cu scorul de 2-1, în cadrul etapei a cincea a grupei B4 a Ligii Naţiunilor. Victoria de sâmbătă seară reprezintă o revanșă importantă pentru tricolori, după înfrângerea drastică cu 6-0 înregistrată la Varşovia, în luna octombrie.

Totodată, rezultatul marchează obținerea primelor puncte ale României în această grupă, precum și primele puncte bifate de Gheorghe Hagi în noul său mandat de selecționer. Golurile victoriei au fost marcat de Cicâldău în minutul 68 şi de Dennis Man în minutul 72, în timp ce pentru oaspeți a punctat Benedyczak în minutul '82. Tricolorii reușiseră să deschidă scorul încă din minutul 59 prin Coman, însă reușita a fost anulată după consultarea sistemului VAR pentru un fault comis la faza anterioară. La acest duel fotbalistic de pe Arena Națională au asistat din tribune peste 45.000 de fani.