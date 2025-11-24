Ordinea candidaților pe buletinele de vot la alegerile din Capitală, publicată

Bucureștenii vor merge la urne pe data de 7 decembrie pentru a alege noul primar general la alegerile locale parțiale. Ordinea candidaților pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți de Biroul Electoral Municipal, iar lista rezultată va fi folosită în toate secțiile de vot din Capitală.

Bucureștenii care vor merge la vot pe 7 decembrie vor găsi pe buletinul de vot cei 17 candidați, prezentați în următoarea ordine:

Cătălin Drulă (USR); Daniel Băluță (PSD); George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri); Ciprian Ciucu (PNL); Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate); Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache); Gheorghe Macovei (Partidul România Mare); Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit); Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român) Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune); Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianța electorală ''Dreptate pentru București''); Dănuț Angelo Trifu (independent); Eugen Orlando Teodorovici (independent); Gheorghe Nețoiu (independent); Vlad Gheorghe (independent); Angela Negrotă (independent); Constantin-Titian Filip (independent).

Biroul Electoral al Municipiului București a validat 17 candidați pentru alegerile din 7 decembrie, când va fi ales noul primar general al Capitalei. Campania electorală are loc între 22 noiembrie și 6 decembrie, iar buletinele de vot trebuie tipărite cel târziu pe 2 decembrie.

Primarul general ales în decembrie 2025 își va exercita atribuțiile pe perioada rămasă din actualul ciclu administrativ, până la alegerile locale generale din 2028.

Conform Legii nr. 115/2015, mandatul unui primar este de patru ani, astfel că noul edil va ocupa funcția pentru aproximativ trei ani, completând restul mandatului în curs.

Un alt punct important al scrutinului este în județul Buzău, unde alegătorii vor decide cine va prelua mandatul de președinte al Consiliului Județean, funcție rămasă vacantă în cursul acestui an.

Pe lângă alegerile parțiale organizate în Municipiul București și în județul Buzău, scrutinul din 7 decembrie 2025 se va desfășura și în următoarele localități: