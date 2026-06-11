Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, au avut un nou schimb de acuzații publice, miercuri și joi, pe fondul conflictului din Gaza. Liderul de la Ankara l-a comparat pe Netanyahu cu Adolf Hitler și a acuzat Israelul de crime împotriva populației civile, în timp ce biroul premierului israelian a răspuns acuzându-l pe Erdogan de antisemitism și de susținerea Hamas.

Tensiunile dintre Ankara și Tel Aviv continuă să escaladeze, pe măsură ce conflictul din Gaza rămâne în centrul disputelor dintre cei doi lideri.

Recep Tayyip Erdogan a afirmat că Israelul s-a transformat într-o „fabrică de suferinţă” care se hrăneşte „cu sânge şi lacrimi”, lansând un nou atac verbal la adresa premierului israelian.

Președintele turc l-a comparat din nou pe Benjamin Netanyahu cu Adolf Hitler și a afirmat că acesta va avea „aceeaşi soartă ca a celorlalţi tirani din istorie”.

Cu o zi înainte, Erdogan a declarat că securitatea Turciei începe dincolo de granițele sale și a susținut că acțiunile guvernului israelian reprezintă un pericol inclusiv pentru Ankara.

„Securitatea Turciei începe (...) la Alep, Damasc şi Beirut”, a declarat liderul turc, care l-a acuzat pe Netanyahu şi „clica sa criminală” că ameninţă stabilitatea regională.

Totodată, Erdogan a afirmat că Turcia nu va accepta schimbări impuse în statele pe care le consideră partenere și a avertizat că nu va rămâne pasivă în fața unor eventuale atacuri.

El a făcut referire și la situația din Liban, afirmând că armata israeliană „refuză să se retragă din Liban”, unde, potrivit autorităților locale, atacurile israeliene au provocat aproximativ 3.700 de morți de la declanșarea noului conflict împotriva Hezbollah, pe 2 martie.

Reacția Israelului a venit prin intermediul biroului premierului Benjamin Netanyahu, care a transmis un comunicat în care l-a criticat dur pe liderul de la Ankara. În mesajul transmis miercuri seară, Netanyahu l-a acuzat pe „dictatorul antisemit Erdogan, autorul unui genocid împotriva kurzilor”, că susține organizația Hamas și că își reduce la tăcere adversarii politici.

Potrivit comunicatului, „el este cu siguranţă ultimul care poate da lecţii de morală Israelului”.

Joi, Recep Tayyip Erdogan a revenit cu un nou răspuns și a condamnat acțiunile din Gaza ale „reţelei sioniste genocidare conduse de Netanyahu”.

„Cei care atacă regiunea noastră ca nişte rechini însetaţi de sânge vor trebui să răspundă într-o zi pentru faptele lor”, a declarat președintele Turciei.