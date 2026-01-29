International

Narațiunea despre foametea din Gaza, demontată de Israel

Narațiunea despre foametea din Gaza, demontată de IsraelHamas / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Armata israeliană a confirmat miercuri, pentru prima dată de la începutul conflictului dintre Israel și gruparea teroiristă Hamas, o estimare oficială privind numărul total al victimelor din Fâșia Gaza, conform analiștilor de la Jerusalem Post.

Potrivit declarațiilor făcute de reprezentanții militari, aproximativ 70.000 de persoane au fost ucise în timpul războiului. În același timp, autoritățile israeliene contestă evaluările internaționale referitoare la ponderea civililor printre victime și resping informațiile potrivit cărora persoane sănătoase ar fi murit din cauza foametei.

Confirmarea vine în contextul unor evaluări divergente prezentate de organizații internaționale și instituții ale Națiunilor Unite, care au publicat anterior estimări diferite privind natura și cauzele deceselor din enclava palestiniană.

Poziția IDF privind numărul victimelor

Potrivit Forțele de Apărare ale Israelului, din totalul de aproximativ 70.000 de decese, circa 25.000 ar fi membri ai organizației Hamas. Armata israeliană a precizat că nu este de acord cu afirmațiile conform cărora majoritatea victimelor ar fi civili, subliniind că analizele detaliate sunt încă în desfășurare.

Un reprezentant al armatei a declarat că „se lucrează la o evaluare mai amplă a raportului dintre civili și combatanți”, însă nu a fost oferit un termen pentru publicarea acestor date. Oficialii israelieni au precizat că o parte dintre victimele palestiniene ar fi rezultat din lansări ratate de rachete ale Hamas, menționând că, până la începutul anului 2024, aproximativ 13% dintre rachetele trase zilnic de Hamas au căzut pe teritoriul Fâșiei Gaza.

Teroriștii Hamas au adus moarte în Gaza

Armata israeliană a mai afirmat că au existat perioade în care gruparea teroristă Hamas a executat palestinieni considerați opozanți politici sau civili care încercau să părăsească zonele desemnate pentru evacuare.

În acest context, oficialii militari au subliniat că nu există încă o estimare clară privind numărul exact al palestinienilor uciși direct de teroriștii Hamas.

Gaza

Gaza. Sursa foto: Captură video Youtube

Referitor la afirmațiile privind foametea, IDF a respins estimările vehiculate de unele organizații internaționale, care au vorbit despre aproximativ 450 de decese cauzate de înfometare. Armata a declarat că aceste cifre „includ statistici eronate sau persoane cu afecțiuni medicale grave preexistente conflictului”.

Disputa cu ONU și prezentarea datelor la CIJ

În relația cu Organizația Națiunilor Unite, armata israeliană a susținut că unii oficiali ONU din teren ar fi recunoscut, în discuții directe, că nivelul insecurității alimentare ar fi fost exagerat pentru a pune presiune politică asupra Israelului.

Totodată, IDF a admis existența unei crize alimentare în lunile iulie–august 2025, precizând că volumul de ajutoare a fost crescut pentru a preveni o criză de foamete.

Potrivit datelor prezentate de armată, pe durata războiului au intrat în Gaza aproximativ 112.000 de camioane cu ajutoare, transportând circa 1,7 milioane de tone de alimente, 1,8 milioane de corturi și prelate, precum și 9.600 de tone de echipamente medicale. De asemenea, 600.000 de copii ar fi fost vaccinați împotriva poliomielitei.

IDF a anunțat că informații suplimentare vor fi transmise confidențial Curtea Internațională de Justiție la data de 12 martie.

În paralel, a fost confirmată retragerea din funcție a șefului COGAT, generalul-maior Ghassan Alian, după aproape cinci ani de mandat. Acesta va fi înlocuit de Yoram Halevi, fost oficial de rang înalt în poliția israeliană.

