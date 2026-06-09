Despre drona care era să facă praf Constanţa s-a analizat şi s-a răsanalizat. Pe lângă tâmpiţii de serviciu, care sar la orice eveniment cântând aceleaşi şlagăre pe care le cunoşteţi, au fost şi oameni pregătiţi, care ştiau foarte bine despre ce vorbesc. Deci, drona era ucraineană, nu aşa cum s-a spus la început, rusească.

Deci, drona nu a fost scăpată nicio clipă de sub control. Avea ţintă cel mai sensibil punct al Portului Constanţa. Au explicat specialiştii, făcând inclusiv comparaţie cu Beirutul, ce s-ar fi putut întâmpla şi la noi. Drona nu şi-a atins obiectivul, adică de a arunca în aer Constanţa, pentru că am avut un mare noroc, pe care cei care au plănuit acţiunea nu l-au luat în calcul.

Flotoarele acelea prăpădite, baraj împotriva unei eventuale deversări poluante, în care maşinăria infernală s-a împotmolit. Traseul dronei se ştie la milimetru, pentru că ea a fost dirijată prin Starlink, sistem care, după cum se ştie, aparţine partenerului nostru strategic, SUA. Despre al cărui vicepreşedinte, doamna ministru de extrene cu nume de măsură în care se vinde rachiul în bodegile de prin gări a spus că este un necioplit şi un bătăuş.

Deci, drona a mai demonstrat că în fruntea ţării avem nişte incapabili. Şi nu mă refer doar la premierul demis, care se uită în continuare crunt la noi, că nu a mai apucat să ne mai belească de ceva bani cu birurile lui numite pompos reformă, sau cel desemnat, care lăcrimează în colţul ochilor, aducându-şi aminte de „Ozana cea frumos curgătoare şi limpede ca cristalul”.