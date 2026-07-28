Gelu Vișan susține că apropierea dintre George Simion și Ilie Bolojan ar fi una conjuncturală, construită în jurul organizării alegerilor anticipate și al suspendării președintelui Nicușor Dan. Invitat în emisiunea „Contrapunct”, realizată de Dan Andronic difuzată pe canalul de YouTube Hai România, acesta a afirmat că, dacă Guvernul Bolojan nu va fi schimbat până la 10 august, actualul șef al statului ar putea fi suspendat până la sfârșitul anului.

Înainte de a discuta despre scenariile politice, Dan Andronic l-a întrebat de ce Călin Georgescu continuă să ocupe primul loc în clasamentul încrederii, chiar dacă procentul său a scăzut. Gelu Vișan a răspuns că acesta funcționează drept un factor de coagulare pentru mișcarea naționalistă.

„El coagulează mișcarea naționalistă. E factorul coagulant al mișcării naționaliste, care a văzut în Călin Georgescu omul care poate să schimbe România către această zonă conservatoare”, a declarat Vișan.

Acesta l-a descris pe Călin Georgescu drept un om analitic, atent și foarte punctual, care ar fi avut nevoie de timp pentru a înțelege mecanismele politicii românești. Dan Andronic l-a întrebat apoi dacă relația dintre George Simion și Călin Georgescu este sinceră. Gelu Vișan a afirmat că cei doi se întâlnesc și discută deciziile importante.

„Se văd și vorbesc și deciziile, cel puțin în ultima vreme, le iau împreună”, a susținut acesta. Potrivit lui Vișan, Călin Georgescu nu își asumă comportamentul politic al lui George Simion sau al vreunui partid, însă se consultă cu liderul AUR în privința subiectelor importante. „Eu cred că a fost o decizie luată dinainte între Călin Georgescu și George Simion, dar cred că George Simion cumva a plusat, a mers mai departe”, a afirmat invitatul.

Întrebat din nou despre natura relației, Gelu Vișan a spus că aceasta este determinată de existența unor obiective comune.

„Dacă interesul celor doi este comun, și anume alegeri anticipate, inclusiv suspendarea președintelui, atunci, bineînțeles, că se întâlnesc. Eu nu cred că între Călin Georgescu și George Simion este o altă relație decât ar fi între alți politicieni. Este una pragmatică”, a declarat acesta.

Mirel Curea a intervenit și a pus scăderea încrederii în Călin Georgescu pe seama faptului că o parte dintre alegători ar fi început să îi analizeze mai atent mesajele. Acesta a susținut că discursul bazat pe emoție poate avea succes pe termen scurt, dar că electoratul ajunge să ceară soluții economice și de politică externă.

Gelu Vișan a răspuns că Georgescu ar avea o abordare pragmatică, dar că în comunicarea publică preferă să prezinte concluziile, fără să explice întotdeauna raționamentul din spatele lor.

„Problema apei din România, pe care a spus-o Călin Georgescu, nu cred că mai face pe nimeni să râdă. El însă nu spune de ce, de unde știe și ce știe. Este felul lui, el spune doar concluzia: apă, hrană, energie”, a declarat Vișan.

Acesta a susținut că Georgescu ar avea și soluții privind sursele de finanțare, economia și politica externă, dar nu le prezintă întotdeauna în mod detaliat publicului. Vișan a admis că lipsa explicațiilor concrete ar putea determina o parte a electoratului să își reevalueze susținerea.

„Această lipsă a exprimării chestiunilor concrete este posibil să fi făcut o parte din electorat, care dorea explicații concrete, să se gândească mai atent”, a spus acesta.

Dan Andronic a readus în discuție informațiile potrivit cărora ar exista o apropiere între PNL și AUR, care ar urmări menținerea lui Ilie Bolojan la putere, organizarea alegerilor anticipate și suspendarea președintelui. Dan Andronic a mai precizat că afirmațiile sale se bazează pe informații despre persoanele care ar ține legătura și despre întâlnirile organizate.

„Nu este o speculație ceea ce spun. Sunt informații, nu sunt speculații și, până la urmă, fac parte din jocul politic”, a afirmat Dan Andronic.

Gelu Vișan a răspuns că atât Călin Georgescu, cât și George Simion au exprimat public dorința organizării unor alegeri anticipate.

„Din ceea ce știu eu, nu este o alianță Simion–Bolojan decât conjuncturală, în vederea alegerilor anticipate și a suspendării președintelui”, a susținut Vișan.

Acesta a amintit că George Simion a declarat că discută cu mai multe forțe politice despre suspendare și alegeri anticipate și că l-ar fi mandatat pe senatorul Petrișor Peiu să poarte discuțiile.

În continuarea discuției, Gelu Vișan a prezentat o serie de informații și acuzații neverificate independent în cadrul emisiunii despre o vizită a lui Ilie Bolojan în Germania.

„Ilie Bolojan s-a dus în Germania, cred că la Berlin, și acolo a avut o întâlnire foarte curând, acum câteva zile”, a afirmat acesta.

Vișan a susținut că, în urma discuțiilor, premierul ar fi primit sprijin pentru a rămâne la putere și pentru a candida la alegerile prezidențiale.

„A avut o întâlnire pentru trei chestiuni. Prima, să rămână sub orice formă la putere. A doua, să fie viitorul președinte al României. Iar a treia, să vândă tot ceea ce se poate vinde”, a declarat Gelu Vișan.

Mirel Curea a spus că are informații asemănătoare, fără să prezinte însă documente sau alte dovezi în sprijinul acuzațiilor.

Gelu Vișan a afirmat că actualul președinte s-ar putea confrunta cu suspendarea dacă Guvernul Bolojan nu este schimbat până la începutul lunii august.

„Dacă până pe data de 10 august nu se întâmplă ceva cu actualul guvern, și anume să fie dat jos Bolojan și numit un alt prim-ministru, eu cred că până la sfârșitul anului președintele României, Nicușor Dan, va fi suspendat”, a declarat acesta.

Întrebat dacă vor avea loc și alegeri anticipate, Vișan a răspuns afirmativ și a invocat problemele economice, inflația, incidentele cu drone și tensiunile sociale.

Acesta a susținut că perioada de instabilitate politică i-ar afecta imaginea președintelui mai mult decât pe cea a premierului.

„Dacă până pe 10 august nu se întâmplă, Nicușor Dan nu va prinde Crăciunul ca președinte al României”, a afirmat Gelu Vișan.

Dan Andronic a răspuns că, într-un asemenea scenariu, George Simion s-ar putea distanța din nou de Călin Georgescu.

„Eu pun pariu cu tine că, dacă se întâmplă lucrul ăsta, o să vezi cum George Simion iarăși uită de Călin Georgescu”, a spus moderatorul.

Gelu Vișan a refuzat să facă un pronostic privind comportamentul viitor al liderului AUR și a încheiat afirmând că actuala criză politică și economică ar putea continua.