Noi reduceri de posturi în învățământ. Sistemul de educație din România fierbe din nou, de data aceasta pe tăcute, sub presiunea unor directive trimise fulger din partea Ministerului Educației. Specialistul Bolojan a luat din nou toporul...

În spatele discursurilor sforăitoare despre „România Educată” și reformă administrativă, realitatea de la firul ierbii este cruntă: școlile sunt forțate să taie posturi și să reducă cheltuielile peste noapte, la propriu, pentru a se încadra în niște bugete calculate nerealist.

Nu este o speculație, ci o realitate trăită de oamenii care țin în spate birocrația sufocantă a școlilor. Un lider de sindicat , ne-a transmis un mesaj care descrie perfect haosul, incompetența și cinismul cu care este tratat astăzi învățământul românesc.

Ceea ce a declanșat revolta în cancelarii și secretariate este o circulară a Ministerului Educației, transmisă în teritoriu cu un termen de execuție absurd: luni, 17 august, ora 13:00.

Documentul poartă un titlu birocratic rece, dar cu un impact devastator: „Situația posturilor, a normelor didactice/auxiliare și nedidactice susceptibile de vacantare, reducere sau neocupare în anul 2026 în vederea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat”.

Tradus din limbajul de lemn, Ministerul le cere directorilor, contabililor și secretarelor să decidă, într-un weekend, pe cine dau afară sau ce posturi blochează pentru a nu depăși bugetul.

„Director de școală, contabil și secretar, cum să hotărăști tu până luni pe cine dai afară? Pentru că altă soluție – «să diminuezi salariile» – nu există! Nu poți reduce salariul, nu poți anticipa câte concedii medicale vei avea”, explică, revoltată, liderul de sindicat

Bugetele școlilor sunt construite pe faimosul și aberantul „cost standard per elev”, o sumă ridicolă comparativ cu standardele europene. Dar drama adevărată intervine la execuția bugetară.

Mesajul ne atrage atenția asupra unui blocaj generat chiar de stat: concediile medicale. Anul trecut, fondul de salarii al unui liceu a crescut luni de zile doar din cauza unor concedii medicale cu cod 14 (afecțiuni oncologice).

Legea spune că școala plătește, iar Casa de Asigurări de Sănătate (CNAS) decontează. Realitatea? „Până îmi decontează mie Casa de Asigurări, ies la pensie”, mărturisește sursa citată.

Așadar, statul nu își plătește datoriile, dar cere școlilor să taie din personal pentru a acoperi găurile.

Tăierile cerute acum sunt doar ultima lovitură dintr-un șir lung de decizii luate de actualul premier, pe care angajații din sistem îl numesc ironic „Ilie-Sărăcie”. Ce a însemnat reforma în educație de anul trecut până acum?

A mărit norma profesorilor cu 2 ore, ceea ce a dus la o tăiere mascată de posturi.

A mărit numărul de elevi la clasă, comasând clase și școli fără nicio analiză de impact.

A înjumătățit plata cu ora: ora suplimentară a scăzut de la 120 de lei la sub 60 de lei.

Concluzia este sumbră, dar trasată chirurgical de un om care vede sistemul din interior de 36 de ani: „Reforma ăstora e numai din decupaje... Ăștia nu sunt proști, sunt ticăloși.”