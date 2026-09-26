Calendar Ortodox, 26 septembrie. Sfântul Domnitor Neagoe Basarab al Ţării Româneşti

Calendar Ortodox. Credincioșii îl cinstesc, joi, 26 septembrie, pe Sfântul Domnitor Neagoe Basarab al Ţării Româneşti. Acesta s-a născut în 1482, la Curtea de Argeș. Neagoe Basarab era descendent al familiei boierilor Craioveşti, ctitorii Mănăstirii Bistrița. Însă, alții susțin că ar fi fost fiul lui Basarab al IV-lea cel Tânăr.

Neagoe Basarab a avut parte de o educație aleasă, fiind călăuzit în tainele învățăturii de călugărul Macarie de la Bistrița, patriarhul Nifon, refugiat la curtea Craioveştilor, şi de la Maxim Brancovič.

Dan fiind faptul că era înzestrat cu o inteligență aparte, Neagoe a ajuns să dețină la doar 19 ani funcția de postelnic în timpul domniei lui Radu cel Mare. Ascensiunea lui a fost una uluitoare și, așa cum zic istoricii vremii, a fost „omul epocii sale”.

Cu ajutorul primit de la turic, mai exact a lui Mehmed Beg, Neagoe Basarab a reușit să-l învingă pe Vlad cel Tânăr, domnul Țării Românești (1510-1512).

La data de 23 ianuarie 1512, Neagoe Basarab a urcat pe tronul teritoriului cucerit. Profitând de vremurile pașnice pe care le-a prins, domnitorul a fixat hotarul dintre Oltenia şi Transilvania, acţiune care anunţa timpuri moderne. Mai mult, a încercat să construiască relații diplomatice cu Veneția și Roma.

Continuator al viziunilor și obiectivelor lui Ștefan cel Mare, Neagoe a încercat să se alieze cu statele de la răsărit pentru a lupta împotriva Imperiului Otoman.

Sfântul Ierarh Nifon l-a făcut pe Neagoe Basarab să iubească taina rugăciunii, învățătura și înțelepciunea lui Hristos.

Neagoe Basarab a fost și un mare ctitor. Acesta a reconstruit mănăstirile Tismana, Cozia și Snagov. Mai mult, a contribuit la reconstruirea bisericii vechii mitropolii Târgoviște. Bineînțeles că a reparat și ajutat nenumărate mănăstiri și biserici.

Voievodul se odihnește la Mănăstirea Curtea de Argeș, locaș de cult cu hramul Adormirii Maicii Domnului. De acest loc se leagă și mitul „Meșterului Manole”.

„Rugaţi-vă mai mult şi postiţi, fiindcă singurul care ne poate izbăvi de urgie este Dumnezeu”, spunea Neagoe Basarab.

Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de lăcaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

„Duhule sfinte, dă-mi Darul și acoperământul Tău!

Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă recunosc şi mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeieşti. Deci, astăzi, că este luni şi începutul săptămânii, mă rog cu umilinţă îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de voie, şi-mi ajută să pun început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire! O, Doamne, astăzi Îîţi dau sufletul şi trupul meu şi voinţa mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepseşte-mă, Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viaţă. Şi iartă pe cei vii şi pe cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici, şi pe toți ne învredniceşte de mărirea Ta în rai.

La aceasta pun mijlocitori pe Sfinţii Tăi Îngeri, către care zic: O, cereştilor ajutători şi păzitori ai oamenilor, vouă mă închin şi vă mulţumesc, pentru ajutorul şi conducerea ce ne-o daţi în toate zilele nouă, nevrednicilor şi păcătoşilor. Scutiţi-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu! Învredniciţi-mă să vă văd la moartea mea, stând în jurul meu şi să duceţi sufletul meu în cer, ca să se închine măririi Feţei lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulţumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce aţi avut pentru mine şi binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin. Vezi mai puţin!