Din cuprinsul articolului Alți sfinți care sunt pomeniți în această azi, 16 septembrie

BOR o prăznuiește astăzi pe Sfânta Mare Muceniță si prea laudată Eufimia. Sfânta a trăit în zilele lui Dioclețian, între 284 şi 305.

Sfânta Muceniță Eufimia a fost prinsă că și-a recunoscut credința pentru Hristos. Ea a fost chinuită cu focul, cu roata și cu alte chinuri. În ciuda tuturor încercărilor, ea a trecut de toate nevătămată. În final, a fost aruncată ca sa fie mâncată de fiare, și așa și-a dat sufletul în mâinile Domnului printr-o simplă mușcătură de urs. Ulterior, părinții ei au luat trupul sfintei și l-au îngropat în apropierea orașului.

După ce persecuția lui Dioclețian a încetat, creștinii au pus moaștele sfintei într-o raclă de aur în biserica ce i-a fost dedicată. Apoi, în ziua prăznuirii ei, curgea din mormântul ei sânge proaspăt care răspândea o mireasmă dumnezeiască. La mormântul sfintei s-a întâmplat minunea respingerii tomului ereticilor de la sinodul ecumenic de la Calcedon, prăznuit la 11 Iulie.

Tot în această zi, are loc pomenirea Sfintei Mucenițe Meletina. Această sfântă era din Marchinopolul Traciei, adică din cetatea lui Marchian, pe vremea împăratului Antonie și a ighemonului Antioh. Ea a fost condamnată să îi fie tăiat capul pentru că a făcut multe minuni. Sfânta a trântit idolii la pământ cu rugăciunea sa, i-a zdrobit pe Apolon şi pe Hercule. În acest fel, ea a reușit să aducă oamenii cât mai aproape de Hristos.

După ce i s-a tăiat capul, zăcând cinstitul său trup neîngropat, un oarecare Acachie, macedonean fiind, mergând spre patria sa, a cerut moaștele sfintei. Deoarece ighemonul nu a bănuit nimic în cererea bărbatului, i le-a dat.

Ulterior, el a luat moaștele și le-a pus într-un sicriu. În timpul călătoriei pe mare, Acachie s-a îmbolnăvit și a murit. Astfel, corabia s-a abătut la un colț de mare, la ostrovul Limnului. Așadar, acolo a fost așezat sfântul trup al muceniței, şi lângă dânsa iubitorul de mucenici Acachie. Tot în această zi, este și pomenirea Sfântului Ciprian de Cartagina, informează Calendar-ortodox.ro.