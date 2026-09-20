Povestea Nadiei Comăneci și a primului 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice a fost proiectată sâmbătă seara, 19 septembrie, pe fațada Palatului Parlamentului din București, în cadrul spectacolului „NADIA – The Perfect 10”.

Momentul special a făcut parte din iMAPP Bucharest Winners League 2026 și a marcat 50 de ani de la performanța realizată de gimnasta română la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Proiecția realizată de Mindscape și Carmen Lidia Vidu a transformat fațada Palatului Parlamentului într-un ecran uriaș pentru povestea Nadiei. Evenimentul a avut loc în cadrul Zilelor Bucureștiului, ediția din acest an fiind dedicată și temei „Past. Forward.”.

Unul dintre cele mai cunoscute detalii ale momentului de la Montreal este faptul că tabela electronică nu a afișat nota 10.00.

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a primit prima notă perfectă din istoria gimnasticii olimpice, după exercițiul de la paralele. Sistemul electronic fusese conceput pentru note de până la 9.99, astfel că pe tabelă a apărut „1.00”.

La 50 de ani de la acel moment, Nadia a povestit că nici măcar nu a realizat imediat ce se întâmplase.

„Nu, nu. În primul rând, nici măcar nu știu dacă m-am uitat imediat la tabelă, pentru că de obicei nu mă uitam la note”, a explicat Nadia Comăneci într-un interviu acordat AGERPRES.

Gimnasta a povestit că era deja preocupată de următorul aparat, bârna, pe care îl considera mai dificil.

„M-am întors să mă uit la tabelă după ce am auzit mult zgomot în sală și nu înțelegeam de ce. Am observat 1.00, dar deja începuse marșul pentru schimbarea aparatului”, a relatat Nadia.

Nadia Comăneci a spus că se aștepta la o notă foarte mare, dar nu considera posibil să primească 10.00.

„Nu mi-am dat seama ce făcusem. Nu am realizat imediat ce obținusem. Nu mi-a fost teamă că am făcut o greșeală, mă așteptam să primesc 9.90 sau 9.95, dar niciodată nu m-am gândit la nota 10”, a explicat fosta campioană olimpică.

Ulterior, Nadia a aflat și povestea din spatele sistemului electronic produs de Omega.

Potrivit relatării sale, reprezentanții companiei contactaseră Federația Internațională de Gimnastică înaintea competiției pentru a afla dacă exista posibilitatea ca o sportivă să primească 10.00. Răspunsul primit a fost că nu era nevoie de un astfel de afișaj, deoarece nimeni nu urma să obțină nota maximă.

„Și astfel, cred că am deranjat puțin tabela Omega”, a spus Nadia, referindu-se la faptul că performanța ei a depășit ceea ce fusese prevăzut de sistemul electronic.

Spectacolul „NADIA – The Perfect 10” de la București a readus tocmai această poveste în centrul atenției, la cinci decenii după momentul de la Montreal.

Potrivit organizatorilor, proiecția a fost concepută ca un omagiu adus performanței Nadiei și impactului pe care aceasta l-a avut asupra gimnasticii mondiale. Lucrarea a fost prezentată pe fațada de aproximativ 23.000 de metri pătrați a Palatului Parlamentului.

Momentul a fost inclus în programul iMAPP Bucharest Winners League 2026, eveniment ajuns la ediția a XI-a. Sâmbătă seara, proiecția dedicată Nadiei a urmat competiției internaționale de video mapping și concertului susținut de Rudimental.

Pentru Nadia Comăneci, nota obținută la Montreal a devenit mult mai mult decât un rezultat sportiv.

Într-un interviu acordat în acest an, ea a explicat că nota 10 continuă să fie asociată cu performanța absolută, chiar dacă sistemul de punctaj din gimnastica modernă s-a schimbat.

„Acest 10 va rămâne pentru totdeauna în istorie ca «10-ul gimnasticii». Și ori de câte ori o persoană reușește să obțină ceva extraordinar în viață, nu neapărat în sport, oamenii spun: «A fost un 10 perfect»”, a declarat Nadia.

La Montreal, Nadia a obținut în total șapte note de 10, precum și trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. Avea doar 14 ani.

La jumătate de secol de la exercițiul care a schimbat istoria gimnasticii, imaginea Nadiei Comăneci a fost readusă în fața publicului bucureștean printr-un spectacol de video mapping.

Fațada Palatului Parlamentului a devenit astfel suportul pentru povestea unei performanțe care a început cu o notă pe care tabela nu știa să o afișeze și a ajuns să fie cunoscută în întreaga lume drept „Perfect 10”.