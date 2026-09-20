Coreea de Nord a lansat duminică, 20 septembrie, un proiectil despre care Japonia afirmă că pare să fi fost o rachetă balistică, în largul coastei estice a Peninsulei Coreene, potrivit Ministerului japonez al Apărării și Reuters. Proiectilul a căzut în mare, în afara zonei economice exclusive (ZEE) a Japoniei, potrivit postului public NHK.

Lansarea a fost confirmată și de Ministerul Apărării de la Seul, care a transmis că Phenianul a lansat un proiectil neidentificat.

Incidentul are loc într-un moment în care Coreea de Nord își reafirmă public statutul de stat nuclear și critică exercițiile militare desfășurate de Statele Unite împreună cu aliații lor din regiune.

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, proiectilul a fost lansat spre apele din largul coastei estice a Coreei de Nord și a ajuns în mare. NHK a relatat că acesta a căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Autoritățile sud-coreene nu au oferit imediat detalii complete privind tipul rachetei, distanța parcursă sau caracteristicile tehnice ale lansării. Analiza acestor elemente este importantă pentru stabilirea exactă a armei utilizate de Phenian.

Lansările de rachete balistice nord-coreene sunt urmărite îndeaproape de Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite, în condițiile în care Phenianul dezvoltă în mod constant tehnologii pentru arme convenționale și nucleare.

Testul de duminică survine la doar o zi după ce Coreea de Nord a respins o rezoluție adoptată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), care critica programul nuclear al Phenianului.

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a acuzat AIEA de „standarde duble” și a susținut că poziția Coreei de Nord în calitate de stat nuclear este ireversibilă. Ministerul de Externe nord-coreean a respins, de asemenea, rezoluția și a reafirmat rolul arsenalului nuclear al țării în ceea ce Phenianul descrie drept politica sa de descurajare.

Declarațiile reprezintă o continuare a poziției adoptate de Coreea de Nord în ultimele zile. Phenianul a respins în mod repetat apelurile internaționale pentru denuclearizare și a susținut că își va continua dezvoltarea militară.

Cu câteva zile înaintea lansării, Kim Yo Jong a criticat și exercițiul naval Pacific Vanguard 2026, desfășurat în apropierea insulei Guam și la care au participat Statele Unite, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Canada și Noua Zeelandă.

Într-o declarație transmisă prin presa de stat nord-coreeană, ea a acuzat exercițiul că amplifică tensiunile din regiunea Asia-Pacific și a avertizat că Phenianul ar putea răspunde prin măsuri pe care le consideră necesare pentru protejarea intereselor sale.

Coreea de Nord a criticat în mod constant exercițiile militare comune organizate de Statele Unite și Coreea de Sud, considerându-le o amenințare la adresa securității sale. Washingtonul și Seulul susțin că aceste exerciții au caracter defensiv.

Lansarea de duminică se înscrie într-o serie de teste cu rachete efectuate de Coreea de Nord în 2026. În august, Phenianul a lansat, de asemenea, rachete balistice spre apele de la estul Peninsulei Coreene, în apropierea perioadei în care Statele Unite și Coreea de Sud urmau să desfășoare exerciții militare comune.

În paralel, liderul Kim Jong Un a continuat să promoveze dezvoltarea capacităților militare ale țării. Reuters a relatat recent că acesta a inspectat mai multe fabrici importante de muniții și a insistat asupra modernizării capacităților de apărare ale Coreei de Nord.

Pentru moment, nu există informații că proiectilul lansat duminică ar fi provocat pagube sau victime. Autoritățile sud-coreene, japoneze și americane analizează datele disponibile pentru a determina cu exactitate tipul rachetei și caracteristicile zborului.