Matcha a devenit una dintre cele mai căutate băuturi ale momentului, iar în 2026 interesul pentru această pudră verde japoneză se reflectă atât în comportamentul consumatorilor, cât și în oferta cafenelelor și în cererea pentru produse noi, potrivit blogului delish.com.

În Statele Unite, căutările pentru matcha au depășit în septembrie interesul pentru pumpkin spice latte, potrivit datelor Google Trends.

Fenomenul nu se limitează la SUA. În Australia, comenzile de matcha au crescut cu 133% într-un singur an, potrivit unor date, iar cererea este alimentată în special de consumatorii cu vârsta sub 35 de ani. Creșterea popularității a început să se vadă inclusiv în aprovizionarea cu materie primă din Japonia.

Matcha este obținută din frunze de ceai verde cultivate la umbră și măcinate foarte fin. Spre deosebire de ceaiul verde obișnuit, pulberea este consumată integral atunci când este amestecată cu apă sau lapte.

În ultimii ani, matcha a fost transformată în latte-uri calde sau reci, băuturi cu gheață, deserturi, înghețată și produse ambalate. Astfel, consumul ei a ieșit din zona tradițională a ceaiului japonez și a intrat în rutina cafenelelor occidentale.

Pentru mulți consumatori, atractivitatea vine și din faptul că matcha oferă cofeină, dar are un profil diferit față de cafea. Pudra conține atât cofeină, cât și L-teanină, un aminoacid prezent în ceai.

O analiză sistematică și meta-analiză a studiilor randomizate a găsit dovezi că asocierea dintre L-teanină și cofeină poate produce îmbunătățiri mici până la moderate în anumite teste de atenție și cogniție pe termen scurt. Cercetătorii subliniază însă că sunt necesare mai multe studii, iar rezultatele nu justifică toate afirmațiile de sănătate promovate în jurul matcha.

Un alt motiv al succesului este imaginea de produs „wellness”. Matcha conține catechine și alți polifenoli, compuși cu proprietăți antioxidante studiați în cercetarea nutrițională.

Harvard Health notează că matcha este bogată în antioxidanți și că L-teanina a fost asociată cu atenția și starea de alertă, dar avertizează că sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma numeroasele beneficii de sănătate atribuite băuturii.

Prin urmare, popularitatea matcha nu se bazează exclusiv pe dovezi medicale. Contează și percepția consumatorilor, asocierea cu alimentația sănătoasă și faptul că băutura poate fi integrată ușor într-un stil de viață orientat spre produse considerate naturale sau mai puțin procesate.

Aspectul vizual este un alt element important. Culoarea verde intensă face ca matcha să fie ușor de recunoscut în fotografii și videoclipuri.

Hashtagul #matcha a depășit 5 milioane de videoclipuri pe TikTok, potrivit The Guardian. Popularitatea de pe rețelele sociale s-a transformat astfel în cerere reală pentru cafenele, unde latte-ul verde a devenit un produs obișnuit.

În plus, matcha poate fi combinată cu numeroase arome. În 2026 au apărut inclusiv variante inspirate de aromele specifice toamnei, precum dovleacul, merele sau banana bread. Această flexibilitate permite cafenelelor să transforme aceeași bază într-o gamă largă de produse.

Succesul global are și o consecință economică: producătorii japonezi întâmpină dificultăți în a ține pasul cu cererea.

În Australia, de exemplu, prețul angro al frunzelor de tencha cultivate în Kyoto a crescut cu 69% într-un an, potrivit datelor citate de The Guardian. Tencha este materia primă folosită pentru producerea matcha.

Problemele de aprovizionare au fost raportate și în alte piețe. În Hawaii, comercianții au relatat în 2026 despre creșterea costurilor și despre dificultățile de a procura matcha japoneză, pe fondul cererii internaționale.

Matcha nu mai este doar un tip de ceai. A devenit un ingredient folosit în produse alimentare, băuturi gata preparate și deserturi, iar companiile încearcă să profite de interesul consumatorilor prin formate mai ușor de consumat acasă.

Potrivit FoodNavigator, piața globală a matcha era estimată la aproximativ 1,03 miliarde de dolari în 2026, iar segmentul este susținut de interesul pentru produse cu cofeină, ingrediente percepute ca fiind naturale, gusturi noi și produse cu aspect premium.