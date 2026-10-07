Prăbușire pentru România în clasamentul FIFA. Naționala de fotbal a României a coborât pe locul 58 în clasamentul FIFA, cea mai slabă poziție ocupată vreodată de „tricolori”. Noua ierarhie a fost definitivată miercuri de forul mondial, după disputarea ultimelor partide din această fereastră internațională.

România are acum 1.428,88 puncte în clasamentul FIFA, după ce a pierdut toate cele patru meciuri disputate până acum în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Față de ultima ierarhie oficială, publicată de FIFA pe 20 iulie, naționala a pierdut șase poziții. Atunci, România ocupa locul 52.

Clasamentul FIFA este realizat pe baza unui sistem Elo, care ține cont de rezultatele obținute, importanța meciurilor, valoarea adversarului și rezultatul estimat înaintea partidei.

Până la actualizarea de miercuri, cea mai slabă clasare din istoria României era locul 57. Naționala ocupase această poziție în două rânduri, în 2011 și în 2012. Înfrângerea cu Suedia, scor 0-1, a dus însă „tricolorii” pentru prima dată pe locul 58 în clasamentul mondial.

Înaintea eșecului de luni cu Suedia, România mai pierduse alte trei partide din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

„Tricolorii” au fost învinși cu 1-2 de Suedia, au pierdut cu 2-4 în fața Bosniei și Herțegovinei și au suferit un eșec cu 0-6 în meciul cu Polonia. În Grupa B4, naționala pregătită de Gheorghe Hagi are în prezent zero puncte și un golaveraj de 3-13.

Noua ierarhie FIFA o plasează pe România imediat în spatele Bosniei și Herțegovinei. Bosnia ocupă locul 57 și are 1.429,32 puncte, cu puțin peste totalul acumulat de „tricolori”.

România se menține, în schimb, înaintea Uzbekistanului, care are 1.416,61 puncte. Naționala Uzbekistanului a ratat posibilitatea de a se apropia și mai mult de România după înfrângerea suferită marți seară în fața Coreei de Sud, scor 0-2.

Actuala clasare contrastează cu cea mai bună poziție ocupată vreodată de România în ierarhia FIFA. În 1997, naționala României a ajuns până pe locul 3 mondial, cea mai înaltă poziție din istoria reprezentativei.

În primele zece poziții ale noului clasament FIFA, Portugalia a fost singura națională care a înregistrat o urcare. Portughezii au trecut peste Brazilia și Maroc și au ajuns pe locul 5.

Spania ocupă prima poziție în ierarhia mondială, cu 2.011,57 puncte. Argentina se află pe locul al doilea, cu 1.972,80 puncte, iar Franța este pe poziția a treia, cu 1.958,86 puncte.