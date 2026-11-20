Naționala României își va afla vineri, 20 noiembrie, adversara din barajul pentru menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor. Tragerea la sorți este programată la ora 13:00, la Nyon, în Elveția. Tricolorii au încheiat grupa pe ultimul loc și vor disputa o dublă manșă în martie 2027, potrivit Federației Române de Fotba (FRF)

Echipa națională se află în urna formațiilor care au terminat pe ultimul loc în grupele Ligii B. Alături de România, în această situație se mai află Israel, Georgia și Macedonia de Nord.

Adversara tricolorilor va fi una dintre echipele clasate pe locul al doilea în grupele Ligii C. Pe lista posibililor adversari se află Estonia, Belarus, Insulele Feroe și Cipru.

Meciurile se vor disputa în sistem tur-retur. România va juca partida decisivă pe teren propriu, avantaj important în stabilirea programului dublei confruntări.

Partidele tur sunt programate, de principiu, pentru 25 sau 27 martie 2027. Returul ar urma să aibă loc pe 28 sau 30 martie.

Tot vineri vor fi stabilite și confruntările pentru promovarea sau menținerea în Liga A. Tragerea la sorți va decide și programul sferturilor de finală și semifinalelor Ligii Națiunilor 2026/2027.

Eșecul suferit marți seară în fața Bosniei-Herțegovina, cu scorul de 1-2, la Zenica, a trimis România la barajul pentru evitarea retrogradării. Formația pregătită de Gheorghe Hagi va întâlni una dintre naționalele Belarusului, Ciprului, Insulelor Feroe sau Estoniei.

Tricolorii aveau nevoie de un rezultat favorabil în deplasare, după victoria obținută sâmbătă, la București, în fața Poloniei, scor 2-1. România a început în forță confruntarea de la Zenica și a preluat conducerea încă din minutul 6. Daniel Bîrligea a înscris după o fază construită cu ajutorul lui Dennis Man.

Bosnia-Herțegovina a întors însă rezultatul și s-a impus cu 2-1. În urma acestui eșec, România a încheiat grupa pe ultimul loc, într-o competiție în care a avut ca adversare Bosnia-Herțegovina, Polonia și Suedia.