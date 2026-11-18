Naționala de fotbal din România va disputa un baraj pentru a-și păstra locul în Liga B a Ligii Națiunilor, după ce a încheiat pe ultimul loc grupa B4 a ediției 2026-2027.

Înfrângerea cu Bosnia-Herțegovina, scor 1-2, înregistrată marți seară, la Zenica, a trimis echipa pregătită de Gheorghe Hagi în lupta pentru evitarea retrogradării. Adversara tricolorilor va fi una dintre reprezentativele Belarusului, Ciprului, Insulelor Feroe sau Estoniei.

România avea nevoie de un rezultat pozitiv în deplasarea din Bosnia-Herțegovina, după ce sâmbătă obținuse o victorie cu Polonia, scor 2-1, la București. Tricolorii au început bine partida de la Zenica și au deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea, după o acțiune la care a contribuit Dennis Man.

Gazdele au reușit însă să revină și au câștigat cu 2-1, rezultat care a stabilit clasamentul final al grupei. România a terminat pe ultima poziție, într-o serie din care au mai făcut parte Bosnia-Herțegovina, Polonia și Suedia.

Ultimul loc în grupă nu înseamnă retrogradarea automată în Liga C. Pentru ediția 2026-2027, UEFA a prevăzut baraje între cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B și cele patru naționale care au terminat pe poziția secundă în grupele Ligii C.

Astfel, România va întâlni una dintre următoarele reprezentative:

Belarus;

Cipru;

Insulele Feroe;

Estonia.

Adversara va fi stabilită prin tragere la sorți, programată vineri, 20 noiembrie 2026, la sediul UEFA. În urma acesteia va fi cunoscut și traseul pe care tricolorii îl vor avea de parcurs pentru a rămâne în eșalonul secund al competiției.

Dubla manșă pentru menținerea în Liga B este programată în perioada 25-30 martie 2027. Meciul tur se va disputa în intervalul 25-27 martie, iar returul este programat între 28 și 30 martie.

Miza confruntării este păstrarea locului în Liga B pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor. Echipa care va câștiga dubla manșă va evolua în continuare în eșalonul secund, în timp ce învinsa va juca în Liga C.

Pentru România, barajul reprezintă o nouă șansă de a evita retrogradarea, după o campanie în care rezultatele din grupă nu au fost suficiente pentru menținerea directă în Liga B. Tragerea la sorți din 20 noiembrie va stabili adversara și va clarifica primul obstacol pe care naționala trebuie să îl depășească în primăvara anului viitor.