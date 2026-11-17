România a fost învinsă, marți, în deplasare, scor 1-2, de Bosnia, în grupa a 4-a fin Liga B. „Tricolorii” au deschis repede scorul prin Bîrligea (6), gazdele au revenit până la pauză, datorită reușitei lui Tahirovic (44). În finalul meciului, Bajraktarevic a adus victoria în minutul 82. Pentru ex-iugoslavi, jocul nu avea nicio miză.

În cealaltă partidă a grupei, Polonia a remizat cu Suedia, scor 1-1. Clasamentul final arată astfel: 1. Suedia (14), 2. Bosnia (11). 3. Polonia (5), 4. România (3). „Tricolorii” urmează să joace un meci de baraj pentru menținerea în Liga B.

Bosnia - România, 2-1

Tahirovic (44), Bajraktarevic (82) / Bîrligea (6)

Bosnia (4-3-3): Zlomislic - Memic, Smajlovic, Muharemovic (cpt.), Dedic - Mahmic, Tahirovic, Basic - Bajraktarevic, Lukic, Alajbegovic Rezerve: Jurkas, Hamzic - Mujakic, Malic, Kolasinac, Gigovic, Bazdar, Demirovic, Sunjic, Burnic, Katic, Radeljic Selecționer: Sergej Barbarez

România (4-3-1-2): Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - R. Marin, Screciu, V. Dragomir - I. Hagi (cpt.) - Man, Bîrligea Rezerve: Târnovanu, L. Popescu - Ghiță, Fl. Coman, Cicâldău, M. Ilie, R. Ilie, Eissat, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata Absent: T. Băluță (suspendat) Selecționer: Gică Hagi

Stadion Bilino Polje - Zenica Arbitru José María Sánchez Martínez. Asistenți Raúl Cabañero Martínez, Íñigo Prieto López de Ceraín (toți din Spania) Arbitru VAR César Soto Grado. Asistent VAR Alejandro Muñiz Ruiz (ambii din Spania)

România închide marți seară la Zenica actuala campanie de Liga Națiunilor. Meciul este de la ora 21:45, în direct la TV la Antena 1. Tricolorii forțează o victorie care să permită evitarea barajului pentru a rămâne în Liga B și să aibă posibilitatea de a fi într-o grupă cu 5 echipe pentru preliminariile CE 2028. În acest moment, România este pe ultimul loc în grupa ei, în Liga Națiunilor, și are nevoie de două rezultate bune marți seara, în ultima etapă, pentru a trece pe locul 3, peste Polonia, și a scăpa de barajul de menținere în Liga B.

În acest caz, România va fi într-o grupă cu 5 echipe în preliminariile Euro 2028. În caz contrar, „tricolorii” vor termina ultimii și vor juca baraj în luna martie, în dublă manșă, pentru a rămâne în Liga B din Nations League. Ceea ce înseamnă că automat vor ajunge într-o grupă cu 4 echipe în preliminariile Euro 2028. România poate evita barajul pentru menținerea în Liga B dacă învinge Bosnia și Herțegovina, iar Polonia obține cel mult o remiză în partida cu Suedia.

Bosnia are în față play-off-ul pentru Liga A și are cu totul alte probleme. În frunte cu selecționerul Sergej Barbarez, alți 8 internaționali sunt la un cartonaș galben distanță de o eventuală în primul meci de baraj: Kerim Alajbegovic, Sead Kolasinac, Amar Memic, Zinedin Smajlovic, Ivan Sunjic, Ermin Mahmic, Ermedin Demirovic si Armin Gigovic.

Bosnia (4-4-2): Zlomislic - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarević, Basic, Gigovic, Alajbegovic - Mahmic, Demirovic Rezerve: Hamzic, Jurkas, Malic, Lukic, Bazdar, Burnic, Memic, Mujakic, Sunjic, Smajlovic, Tahirovic Absenți: Tabakovic, Hadzikadunic (accidentați) Selecționer Sergej Barbarez

România (4-1-3-2): Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Cicâldău, R. Marin, V. Dragomir – Hagi – Bîrligea, Man Rezerve: L. Popescu, Târnovanu, Strata, M. Ilie, Screciu, Ghiță, Fl. Coman, Eissat, Corbu, Cîrjan, Moruțan, R. Ilie Absenți: T. Băluță (suspendat) Selecționer Gheorghe Hagi

Stadion Bilino Polje - Zenica Arbitru José María Sánchez Martínez. Asistenți Raúl Cabañero Martínez, Íñigo Prieto López de Ceraín (toți din Spania) Arbitru VAR César Soto Grado. Asistent VAR Alejandro Muñiz Ruiz (ambii din Spania)