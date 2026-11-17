Selecționerul Gică Hagi a confirmat că Daniel Bîrligea va fi titular în partida Bosnia și Herțegovina – România, programată marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, în ultima etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor. Decizia vine după victoria cu 2-1 împotriva Poloniei, meci în care atacantul a intrat în repriza a doua și a contribuit la ambele goluri ale naționalei. Hagi a anunțat că intenționează să facă una sau două modificări în echipa de start.

România a obținut primele trei puncte în actuala grupă a Ligii Națiunilor după succesul cu Polonia, scor 2-1, în etapa a cincea a competiției. Unul dintre jucătorii care au contribuit la revenirea naționalei a fost Daniel Bîrligea, în vârstă de 26 de ani, introdus pe teren în minutul 67. La numai un minut după intrarea sa, Alexandru Cicâldău a deschis scorul, iar în minutul 72 Dennis Man a înscris al doilea gol al României.

În conferința de presă organizată înaintea meciului cu Bosnia și Herțegovina, Gică Hagi a fost întrebat dacă Daniel Bîrligea va începe partida din primul minut, ținând cont de prestația sa din confruntarea cu Polonia. Selecționerul a confirmat că atacantul va fi titular, deși a recunoscut că nu a stabilit încă întreaga formulă de start.

„Da, înseamnă că o să fie titular. Absolut. O să facem una-două schimbări. Încă nu am primul 11 care va începe, dar Daniel va juca. Trebuie să împartă minutele cu Coman. Sunt doi jucători valoroși”, a declarat Gică Hagi, la conferință.

Bîrligea ar putea evolua în atac alături de Dennis Man, însă selecționerul nu a confirmat această formulă. Înaintea anunțului privind titularizarea lui Daniel Bîrligea, Hagi declarase că și Nicușor Bancu va începe partida cu Bosnia și Herțegovina.

Fundașul Universității Craiova a fost rezervă în meciul disputat împotriva Poloniei, pe Arena Națională.

Daniel Bîrligea a participat, la rândul său, la conferința de presă premergătoare partidei cu Bosnia. Atacantul a declarat că știa deja ce hotărâre luase Gică Hagi în privința sa, însă a preferat să nu dezvăluie dacă urma să fie titular.

Fotbalistul a vorbit și despre rolul jucătorilor introduși pe parcursul unei partide, făcând referire la contribuția sa din meciul cu Polonia.

„În primul rând, cu siguranță, fiecare jucător care intră de pe bancă are responsabilitatea de a schimba ceva. Ori în apărare, ori în atac, trebuie să schimbi ceva. De-aia te bagă antrenorul. Din fericire, acum două zile am fost eu acela, sunt fericit de asta și îmi doresc ca fiecare coleg să știe că, dacă intri de pe bancă sau de la început, antrenorul face acele alegeri pentru că știe când poți da acel plus. Eu știu ce se va întâmpla, dar nu pot să spun”

Confirmarea titularizării lui Bîrligea a venit ulterior din partea selecționerului, care a explicat că va trebui să împartă minutele de joc între acesta și Florinel Coman.

Pentru ultimele două partide din grupa B4 a Ligii Națiunilor, Gică Hagi a avut la dispoziție următorii jucători:

Portari: Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia – 5 selecții/0 goluri), Ștefan Târnovanu (FCSB – 5/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova – 0/0).

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania – 42/2), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia – 2/0), Radu Drăgușin (Fiorentina, Italia – 33/1), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia – 8/0), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania – 12/1), Matei Ilie (Kasımpaşa, Turcia – 5/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova – 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova – 55/2), Lisav Eissat (Bristol City – 7/0).

Mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova – 17/0), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia – 78/12), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova – 42/6), Marius Corbu (Ferencváros, Ungaria – 1/0), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru – 12/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo – 4/0), Rareș Ilie (Mantova, Italia – 0/0).

Atacanți: Dennis Man (PSV, Țările de Jos – 49/13), Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923 – 20/1), Ianis Stoica (Estrela Amadora, Portugalia – 1/0), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia – 58/8), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar – 23/3), Daniel Bîrligea (Frosinone, Italia – 12/3).

România va încheia parcursul din grupa B4 a Ligii B marți, 17 noiembrie, în deplasare, împotriva Bosniei și Herțegovinei. Partida este programată să înceapă la ora 21:45. Până la această confruntare, naționala a înregistrat patru înfrângeri și o victorie, obținută în etapa precedentă, împotriva Poloniei.

Rezultatele României în grupa B4:

Suedia – România 2-1

România – Bosnia și Herțegovina 2-4

Polonia – România 6-0

România – Suedia 0-1

România – Polonia 2-1

Bosnia și Herțegovina – România, 17 noiembrie, ora 21:45

Pentru ultima partidă, Gică Hagi a confirmat până acum titularizarea lui Daniel Bîrligea și a lui Nicușor Bancu, urmând să definitiveze restul echipei de start.