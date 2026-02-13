Sport

România și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor 2026/2027. Tricolorii au fost repartizați în Grupa B4

România și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor 2026/2027. Tricolorii au fost repartizați în Grupa B4
Din cuprinsul articolului

România va evolua în compania Poloniei, Bosniei și Suediei în Liga B a Ligii Națiunilor 2026/2027, în urma tragerii la sorți desfășurate joi, la Bruxelles, în cadrul evenimentului organizat la Palais 3 Expo Hall. Tricolorii au fost repartizați în Grupa B4, anunță FRF.

Naționala României se va duela astfel cu reprezentativele Poloniei, Bosniei și Suediei pentru accederea în fazele superioare ale competiției.

Liga Națiunilor. Componența grupelor din toate ligile

În Liga A, grupele sunt: A1 – Franța, Italia, Belgia, Turcia; A2 – Germania, Olanda, Serbia, Grecia; A3 – Spania, Croația, Anglia, Cehia; A4 – Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor. În Liga B, seriile sunt: B1 – Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord; B2 – Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord; B3 – Israel, Austria, Irlanda, Kosovo; B4 – Polonia, Bosnia, România, Suedia.

Liga C este alcătuită din următoarele grupe: C1 – Albania, Finlanda, Belarus, San Marino; C2 – Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar; C3 – Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova; C4 – Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg sau Malta.

În Liga D, grupele sunt: D1 – Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra; D2 – Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein.

Portugalia, câștigătoarea edițiilor din 2019 și 2025, va juca în Liga A alături de Danemarca, Norvegia și Țara Galilor. Franța, triumfătoare în 2021, le va avea ca adversare pe Italia, Belgia și Turcia. Spania, câștigătoarea trofeului în 2023, face parte din grupa cu Anglia, campioana și finalista EURO 2024, Croația și Cehia. Germania, Olanda, Serbia și Grecia completează o altă grupă din eșalonul de elită.

România Liga Națiunilor

România Liga Națiunilor. Sursă foto: Facebook

Suedia în locul Kosovo și urnele de la tragerea la sorți

În Grupa B4, în locul Suediei trebuia să fie Kosovo, însă una dintre condițiile tragerii la sorți a fost ca Bosnia-Herțegovina și Kosovo să nu fie repartizate în aceeași grupă. În aceste condiții, Suedia a fost mutată în seria României.

După promovarea în Liga B, România a fost repartizată în urna a treia, alături de Slovenia, Georgia și Irlanda, echipe pe care nu le putea întâlni. Componența urnelor a fost următoarea: Urna 1 – Scoția, Ungaria, Polonia, Israel; Urna 2 – Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina; Urna 3 – Slovenia, Georgia, Irlanda, România; Urna 4 – Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo.

Când debutează Liga Națiunilor

Competiția va debuta în septembrie 2026 și va aduce o noutate: echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri în toamnă, ci doar două. Primele patru etape se vor disputa între 24 septembrie și 6 octombrie 2026, iar ultimele două între 12 și 17 noiembrie 2026.

