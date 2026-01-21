Posibili adversari pentru România în Liga Națiunilor. Cum arată urnele

Federația Română de Fotbal (FRF) au anunțat, azi, că naționala de fotbal va face parte din urna a 3-a în Liga B a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” antrenați de selecționerul Mircea Lucescu au promovat anul trecut din Liga C, al treilea eșalon valoric.

În aceste condiții, România nu va putea să evolueze cu unii dintre următorii adversari: Slovenia, Georgia sau Irlanda. Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor competiției este programată să se desfășoare la data de 12 februarie 2026 la Bruxelles.

Pentru prima dată, începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei perioade FIFA în toamnă, ci doar două.

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Competiția va începe în luna septembrie a acestui an, iar jocurile vor fi transmise de Antena 1.

Etapa 1: 24-26 septembrie 2026.

Etapa 2: 27-30 septembrie 2026.

Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026.

Etapa 4: 4-6 octombrie 2026.

Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026.

Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026

Dacă își va câștiga grupa, naționala lui Mircea Lucescu ar putea să ajungă în Liga A din Liga Națiunilor. Și în aceste condiții ar putea să aibă parte de un traseu mai ușor și în preliminariile Campionatului European din 2028.

România a reușit promovarea, după ce a obținut 18 puncte într-o grupă din care au mai făcut parte reprezentativele din Cipru, Lituania și Kosovo. Datorită acestei performanțe, „tricolorii” s-au calificat în play-off-ul Campionatului Mondial din această vară, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

România va juca în deplasare, cu Turcia, pe 26 martie. Dacă va câștiga, atunci va evolua în finală, în deplasare, în ziua de 31 martie, contra învingătoarei din meciul Slovacia - Kosovo.