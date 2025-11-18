România - San Marino, ora 21.45. Naționala încheie campania de calificare cu nervii la pământ

Naționala de fotbal a României joacă, în această seară, de la ora 21.45 (în direct la Antena 1) ultima partidă din campania de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic - 2026. „Tricolorii” întâlnesc, la Ploiești, San Marino, miza este egală cu zero. Oamenii lui Mircea Lucescu nu mai pot ajunge la baraj pe traseul preliminariilor, dar vor juca anul viitor, 26 martie, semifinala play-off-ului, din postura de câștigătoare de grupă a Ligii Națiunilor.

Tragerea la sorți este programată să se desfășoare joi. Atmosfera de la națională este deprimantă, după eșecul de sâmbătă, din Bosnia, scor 1-3. Mircea Lucescu nu a luat o decizie în privința viitorului său și a spus că el se demite singur, nu poate fi demis. Luni, selecționerul a fost extrem de iritat, în momentul în care a fost întrebat despre posibilitatea de-a se despărți de prima reprezentativă.

România: Ionuț Radu - Rațiu, Rus, Ghiță, Bancu - I. Hagi, R. Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Fl. Tănase Rezerve: Târnovanu, Aioani, Racovițan, Screciu, Chipciu, Eissat, Olaru, Petrila, Sorescu, Baiaram, L. Munteanu, Miculescu Selecționer: Mircea Lucescu

Denis Drăguș, Marius Marin și Valentin Mihăilă nu sunt în lot.

San Marino: Colombo - Benvenutti, Cevoli, Rossi, Ricardi - Golinucci, Valli Casadei, Zannoni - Berardi, Lazzari, Nanni Selecționer: Roberto Cevoli

Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești Arbitru: Mohammad Al-Emara (Finlanda) / Asistenți: Turkka Valjakka şi Mika Lamppu / Al patrulea oficial: Peiman Simani / Camera VAR: Michael Fabbri şi Federico La Penna (ambii din Italia).

Tot în această seară, de la ora 21.45, în cealaltă partidă a grupei, Austria joacă acasă cu Bosnia. Gazdele au nevoie de un rezultat de egalitate pentru a se califica la turenul final, oaspeții de o victorie.