România - San Marino, ora 21.45. Naționala încheie campania de calificare cu nervii la pământ

România - San Marino, ora 21.45. Naționala încheie campania de calificare cu nervii la pământsursa: Facebook
Naționala de fotbal a României joacă, în această seară, de la ora 21.45 (în direct la Antena 1) ultima partidă din campania de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic - 2026. „Tricolorii” întâlnesc, la Ploiești, San Marino, miza este egală cu zero. Oamenii lui Mircea Lucescu nu mai pot ajunge la baraj pe traseul preliminariilor, dar vor juca anul viitor, 26 martie, semifinala play-off-ului, din postura de câștigătoare de grupă a Ligii Națiunilor.

România întâlnește San Marino, azi, de la ora 21.45, în ultima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026

Tragerea la sorți este programată să se desfășoare joi. Atmosfera de la națională este deprimantă, după eșecul de sâmbătă, din Bosnia, scor 1-3. Mircea Lucescu nu a luat o decizie în privința viitorului său și a spus că el se demite singur, nu poate fi demis. Luni, selecționerul a fost extrem de iritat, în momentul în care a fost întrebat despre posibilitatea de-a se despărți de prima reprezentativă.

România - San Marino, echipe probabile

România: Ionuț Radu - Rațiu, Rus, Ghiță, Bancu - I. Hagi, R. Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Fl. Tănase Rezerve: Târnovanu, Aioani, Racovițan, Screciu, Chipciu, Eissat, Olaru, Petrila, Sorescu, Baiaram, L. Munteanu, Miculescu Selecționer: Mircea Lucescu

Denis Drăguș, Marius Marin și Valentin Mihăilă nu sunt în lot.

Realitatea din spatele imperiului creat de Vladimir Putin. Lumea paralelă în care se răsfață fiicele și rudele liderului rus
Ludovic Orban, după revocarea din funcția de consilier prezidențial: Despărțirea vine din inițiativa președintelui. Mă simt eliberat

San Marino: Colombo - Benvenutti, Cevoli, Rossi, Ricardi - Golinucci, Valli Casadei, Zannoni - Berardi, Lazzari, Nanni Selecționer: Roberto Cevoli

Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești Arbitru: Mohammad Al-Emara (Finlanda) / Asistenți: Turkka Valjakka şi Mika Lamppu / Al patrulea oficial: Peiman Simani / Camera VAR: Michael Fabbri şi Federico La Penna (ambii din Italia).

Meci decisiv între Austria și Bosnia

Tot în această seară, de la ora 21.45, în cealaltă partidă a grupei, Austria joacă acasă cu Bosnia. Gazdele au nevoie de un rezultat de egalitate pentru a se califica la turenul final, oaspeții de o victorie.

 

