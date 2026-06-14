Germania a învins la scor debutanta Curacao, cu 7-1 (3-1), duminică, pe Houston Stadium, într-un meci din Grupa E la Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Germania a confirmat calculele hârtiei despre cel mai disproporţionat duel şi s-a impus prin golurile marcate de Felix Nmecha (6), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78). Livano Comenencia (21) a înscris primul gol al Curacao la Cupa Mondială. Echipa antrenată de Julian Nagelsmann îşi asigură practic calificarea în şaisprezecimile de finală prin acest rezultat, care poate fi scorul turneului.

Felix Nmecha a deschis scorul cu un şut la colţ din marginea careului, după o combinaţie cu Wirtz. Au ratat apoi Nmecha (9, 12), Sane (11), Wirtz (14). Caraibienii au reuşit egalarea în minutul 21, prin Comenencia, cu un şut de la 16 metri, după o pasă a lui Locadia.

Schlotterbeck (28), Pavlovic (30) şi Sane (32) au fost aproape de a aduce cvadrupla campioană mondială în avantaj, însă acest lucru l-a reuşit fundaşul Nico Schlotterbeck, care a reluat cu capul din 5 metri, la cornerul executat de Brown (38). Pavlovic (45) a trecut şi el pe lângă gol, L. Bacuna respingând din faţa porţii, iar Havertz a stabilit scorul primei reprize (3-1), din penalty (45+5), după ce Nmecha a fost agăţat în careu de Bazoer.

Repriza secundă a început practic cu golul lui Musiala (47), cu un şut la colţul lung, din unghi, după ce a fost angajat în careu de Kimmich. Brown a marcat primul său gol pentru naţionala Germaniei (68), după o combinaţie cu Deniz Undav, care şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor (78), din pasa lui Kimmich, după o ieşire hazardată a portarului. Sane (63) a scăpat singur cu portarul, dar a şut incredibil pe lângă poartă.

Havertz a realizat dubla (88), cu un lob peste portarul Room, după ce fusese lansat de Undav.

Dick Advocaat (78 ani) a devenit cel mai vârstnic selecţioner din istoria Cupei Mondiale, el conducând echipa din cea mai mică naţiune calificată la un turneu final al competiţiei. De cealaltă parte, portarul Manuel Neuer (40 ani, 79 zile) a devenit cel mai vârstnic component al naţionalei Germaniei la Cupa Mondială.

Germania va juca în continuare cu Cote d'Ivoire pe 20 iunie şi cu Ecuadorul pe 25 iunie, iar Curacao va întâlni Ecuadorul pe 21 iunie şi Cote d'Ivoire pe 25 iunie.

Caseta tehnică a partidei Germania - Curacao 7-1 (3-1) Au marcat: Felix Nmecha (5), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78), respectiv Livano Comenencia (21).

Houston, Houston Stadium: 68.021 spectatori Cupa Mondială 2026 - Grupa E

Germania: 1. Manuel Neuer - 6. Joshua Kimmich (căpitan; 3. Waldemar Anton, 83), 4. Jonathan Tah (2. Antonio Rudiger, 73), 15. Nico Schlotterbeck, 18. Nathaniel Brown (22. David Raum, 73) - 5. Aleksandar Pavlovic, 23. Felix Nmecha (8. Leon Goretzka, 73) - 19. Leroy Sane, 10. Jamal Musiala (26. Deniz Undav, 64), 17. Florian Wirtz - 7. Kai Havertz. Selecţioner: Julian Nagelsmann. Rezerve neutilizate: 12. Oliver Baumann, 21. Alexander Nubel - 24. Malick Thiaw, 9. Jamie Lewelling, 13. Alexander Gross, 16. Angelo Stiller, 20. Nadiem Amiri, 25. Assan Ouedraogo, 11. Nick Woltemade, 14. Maximilian Beier.

Curacao: 1. Eloy Room - 5. Sherel Floranus, 23. Riechedly Bazoer, 18. Armando Obispo, 24. Deveron Fonville - 21. Tahith Chong (19. Gervane Kastaneer, 83), 10. Leandro Bacuna (căpitan) - 12. Sontje Hansen (11. Jeremy Antonisse, 46), 8. Livano Comenencia, 7. Juninho Bacuna - 9. Juergen Locadia (16. Jearl Margaritha, 65). Selecţioner: Dirk Advocaat. Rezerve neutilizate: 25. Tyrick Bodak, 26. Trevor Doornbusch - 2. Shurandy Sambo, 3. Jurien Gaari, 4. Roshon van Eijma, 20. Joshua Brenet, 6. Godfried Roemeratoe, 15. Arjany Martha, 22. Kevin Felida, 13. Tyrese Noslin, 14. Kenji Gorre, 17. Brandley Kuwas.

Arbitru: Jalal Jayed; arbitri asistenţi: Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (toţi din Maroc); al patrulea oficial: Abongile Tom (Africa de Sud); arbitru asistent de rezervă: Zakhele Siwela (Africa de Sud) Arbitru video: Hamza El-Fariq (Maroc); arbitri asistenţi video: Nicolas Gallo (Columbia), Shaun Evans (Australia)