Republica Populară Chineză a fost timp de zeci de ani motorul care a alimentat ascensiunea Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz. Astăzi, aceeași piață care le-a adus profituri uriașe a devenit una dintre cele mai mari amenințări pentru industria auto germană, iar efectele se resimt deja prin concedieri, închideri de fabrici și pierderi de miliarde de euro, potrivit Politico.

Constructorii chinezi, care au învățat timp de decenii de la rivalii europeni și au investit masiv în tehnologia vehiculelor electrice, domină acum piața internă și câștigă rapid teren în Europa.

Schimbarea de echilibru pune presiune pe una dintre cele mai importante industrii ale Germaniei și creează dificultăți inclusiv pentru guvernul cancelarului Friedrich Merz.

Începând cu anii 1980, China a reprezentat cheia succesului pentru constructorii auto germani. Pentru a intra pe cea mai mare piață auto din lume, Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz au acceptat să înființeze societăți mixte cu parteneri locali, transferând know-how și tehnologie.

Strategia s-a dovedit extrem de profitabilă. Ani la rând, vânzările din China au generat miliarde de euro și au susținut expansiunea globală a industriei auto germane.

Însă situația s-a schimbat radical după pandemia de COVID-19. Producătorii chinezi au recuperat rapid decalajul tehnologic și au început să lanseze automobile electrice mai bine echipate și mai ieftine decât modelele europene. În același timp, consumatorii chinezi și-au schimbat preferințele, orientându-se tot mai mult către mărcile locale.

Rezultatele financiare publicate în această lună de marile companii germane ilustrează amploarea schimbării.

Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz au raportat pierderi importante pe piața chineză, iar acestea afectează rezultatele globale ale grupurilor.

„Mediul în care activăm nu a fost niciodată atât de dificil”, a declarat directorul general al Grupului Volkswagen, Oliver Blume, în cadrul prezentării rezultatelor financiare.

Analistul Pedro Pacheco, de la compania de consultanță Gartner, consideră că producătorii germani riscă să nu mai recupereze poziția pierdută în China, unde concurența locală este tot mai puternică.

Problemele din China se traduc deja în măsuri dure în Europa.

BMW a anunțat că va elimina aproximativ 8.000 de locuri de muncă în Germania până la sfârșitul anului 2027. Mercedes-Benz încearcă să reducă costurile prin majorarea programului de lucru de la 35 la 40 de ore pe săptămână, fără creșteri salariale.

Volkswagen negociază, la rândul său, un amplu plan de restructurare care ar putea include reducerea a până la 100.000 de posturi și închiderea unor fabrici.

Declinul industriei auto afectează și economia germană, iar tema a devenit una dintre principalele dispute politice înaintea alegerilor regionale din această toamnă.

În timp ce constructorii germani pierd teren în China, producătorii chinezi își consolidează poziția în Europa.

Potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), vânzările mărcilor chineze au crescut cu 63% în Uniunea Europeană în primul semestru al anului 2026, ajungând la aproape 549.000 de vehicule. Acestea reprezintă deja aproape 10% din piața europeană.

Nici mărcile care nu sunt prezente în China nu scapă de această concurență. Renault a raportat o scădere de 8% a vânzărilor Dacia în prima jumătate a anului, pe fondul presiunii exercitate de automobilele chinezești din segmentul accesibil.

Pentru a compensa pierderile, constructorii europeni analizează parteneriate cu firme chineze și încearcă să se extindă pe piețe precum India, America de Nord și statele din Sudul Global.

Volkswagen ia în calcul inclusiv producerea în Europa a unor modele dezvoltate în China, iar grupul poartă negocieri avansate și pentru intrarea în industria de apărare, în încercarea de a valorifica experiența în producția de serie.

Analiștii avertizează însă că apropierea de companiile chineze sau implicarea în sectorul militar pot aduce noi riscuri, inclusiv posibile represalii comerciale din partea Beijingului.