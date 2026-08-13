Un al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea. Posibil risc de cădere a unor obiecte din aer

Autoritățile au emis joi, la ora 15:25, un al treilea mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după noi avertizări privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat că mesajul transmis populației are o durată estimată de 90 de minute.

Populația a fost sfătuită să se adăpostească, în contextul în care alte alerte similare au fost transmise în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineață, iar un fragment de dronă a fost descoperit în aceeași zi la Costinești.

”La ora 15:25, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea”, au anunţat, joi, reprezentanţii ISU Tulcea.

Autoritățile au avertizat asupra posibilității ca obiecte provenite din spațiul aerian să cadă în zonă și le-au cerut locuitorilor să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă.

Persoanelor care nu au acces la astfel de adăposturi li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor și să evite apropierea de ferestre și pereții exteriori.

”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul Ro-Alert.

Noua avertizare vine după alte mesaje trimise în noaptea de miercuri spre joi și în cursul dimineții de joi, pe fondul incidentelor aeriene produse în apropierea frontierei României.

Tot joi, Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în jurul orei 08:30, despre descoperirea unui fragment de dronă aeriană în zonaTerasa Tineretului din Costinești, județul Constanța.

Fragmentul se afla la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În jurul orei 10:40, Garda de Coastă a solicitat intervenția Forțelor Navale Române. La fața locului a fost trimisă o echipă de scafandri de luptă EOD pentru efectuarea verificărilor.

Specialiștii au stabilit că fragmentul găsit nu prezintă risc pirotehnic.

Obiectul a fost predat Gărzii de Coastă, iar cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că avertizările privind dronele au devenit recurente în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. El a spus că în noaptea de miercuri spre joi și în dimineața zilei de joi au existat alerte privind prezența dronelor, iar într-una dintre situații o țintă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României. Potrivit ministrului, intervalul de timp și condițiile existente nu au permis interceptarea acesteia.

În ceea ce privește resturile descoperite la Costinești, Radu Miruță a spus că la verificări au participat echipe ale SRI, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării.

„E un război real care se întâmplă în Marea Neagră”, a afirmat Miruță, explicând că, în funcție de curenți și valuri, resturi provenite din conflict pot ajunge pe țărmul românesc.

Ministrul interimar al Apărării a declarat că, în acest moment, nu există o îngrijorare specială legată de siguranța populației sau de integritatea teritoriului României.

„Consecințele indirecte ale acestui război sunt simțite în țările de graniță”, a spus Radu Miruță.

El a adăugat că Armata Română contribuie la menținerea conflictului cât mai departe de teritoriul național.