Explozie în cel mai mare port din Europa. O persoană a murit

O explozie produsă joi, în jurul prânzului, în zona Europort a portului Rotterdam s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altora. Potrivit Reuters, la fața locului au intervenit șase ambulanțe, un elicopter de urgență și mai multe echipaje de pompieri, în timp ce poliția investighează cauzele incidentului.

Explozia s-a produs într-o zonă industrială a portului Rotterdam, unde funcționează mai multe întreprinderi de mari dimensiuni. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul ar putea avea legătură cu unele lucrări de reparații desfășurate la una dintre companiile din port.

Un purtător de cuvânt al poliției din Rotterdam a anunțat că, în acest moment, nu a fost stabilită cauza exploziei.

La locul incidentului au fost trimise șase ambulanțe, un elicopter de urgență și mai multe echipaje de pompieri.

Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs explozia și dacă aceasta a fost provocată de lucrările desfășurate în zonă.

Compania Gunvor Energy, care operează rezervoare pentru stocarea produselor petroliere în aceeași zonă, în apropierea portului, a raportat joi dimineață un „incident” separat. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de întreținere și a dus la rănirea a cel puțin câteva persoane.

„Colaborăm cu autoritățile locale”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei Gunvor.

Nu este clar în acest moment dacă incidentul raportat de companie are legătură cu explozia produsă ulterior în zona Europort.

Presa locală a relatat că joi dimineață au fost înregistrate mai multe pene de curent în portul Rotterdam. Autoritățile locale responsabile cu siguranța și poliția verifică dacă întreruperile alimentării cu energie electrică au vreo legătură cu explozia.

Ancheta este în desfășurare, iar cauzele exacte ale incidentului nu au fost stabilite până în acest moment.

Portul Rotterdam este cel mai mare port din Europa și include o rafinărie de petrol, alături de numeroase instalații petrochimice.

Zona Europort, unde s-a produs explozia, deservește mai multe întreprinderi industriale importante.